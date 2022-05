Ray J nie avoir donné une sex-tape de Kim Kardashian à Kanye West

Ray J a démenti avoir remis à Kanye West des images inédites d'une deuxième sex-tape de Kim Kardashian.

Dans le troisième épisode de la nouvelle série de télé-réalité The Kardashians (Disney+), on voit le rappeur livrer une mallette à son ex-femme, supposée contenir un disque dur avec des images intimes de l'ancien couple.

Ray J et Kim Kardashian s'étaient filmés pendant leurs ébats en 2002, et la vidéo avait été rendue publique en 2007.

Cependant, Ray J a réagi à l'histoire sur la publication Instagram de Hollywood Unlocked la semaine dernière.

«Tout cela est un mensonge (...) Je ne peux plus les laisser faire ça, c'est tellement faux», a-t-il écrit.

Ray J, de son vrai nom William Ray Norwood Jr., a également soutenu qu'aucune autre sex-tape n'existait.

Cette année, le manager de la star de Love & Hip Hop, David Weintraub, a déclaré à E! News que son client n'aborderait plus les sujets du passé.

«Ray J se concentre sur ses enfants, la société de technologie Raycon et sa carrière cinématographique/télévisuelle/musicale en ce moment. Il souhaite seulement à Kim et Kanye le meilleur dans tous leurs efforts et ne discutera ni n'abordera le passé», avait-il indiqué.

Les représentants de Kanye West et de Kim Kardashian n'ont pas encore répondu à ces affirmations.

