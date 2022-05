Revivons ensemble le festival des malaises à l’île de l'amour

Mardi soir, l’île de l’amour nous a réservé un des épisodes de télé-réalité les plus malaisants de l’histoire récente de la télé-réalité québécoise.

• À lire aussi: Une chicane très intense à l'île de l'amour fait réagir

Mené en grande partie par le beau Samuel, ce festival de malaises a été aussi divertissant que difficile à écouter.

Revisitons ensemble ce grand moment de télévision.

MALAISE NO. 1

Jacob ment à Bianca par rapport au niveau de la «fermeture de sa porte» avec Roxanne...

C'est «toute venu d'elle...» sérieusement Jacob?

• À lire aussi: 10 photos sexy de Roxanne, l’Acadienne de l’île de l’amour

MALAISE NO. 2

Sam vient interrompre une conversation... Comme d’habitude.

MALAISE NO. 3

Après avoir frenché et s'être «frotté» une bonne partie de la nuit, Sam dit à Audrey que ça va trop vite. Avec son légendaire tact de Sam. «Quand on s'est embrassé, je n'ai pas ressenti grand chose.»

• À lire aussi: La nouvelle Insulaire Audrey est la fille d’une autre candidate de télé-réalité

MALAISE NO. 4

Roxanne va s’expliquer à Bianca quant à sa conversation avec Jacob. Bianca a l’air moyennement investie dans la conversation.

MALAISE NO. 5

Roxanne demande à Will s’il veut parler et il répond «Euh... oui...».

MALAISE NO. 6

William, M. Dépendance affective lui-même, qualifie Roxanne, la fille avec qui il frenche depuis un gros 48h, de «chien de poche». Ouch.

MALAISE NO. 7

Sam prend la peine de ré-expliquer à Audrey qu’elle ne l’intéresse pas. Une deuxième fois dans la même journée. «Mon intérêt est ici (main placée très bas), et le tien pour moi est ici (main placée très haute), c'est pas de la faute à personne.»

Cool Sam. Elle lui refuse un câlin, avec raison.

MALAISE NO. 8

Naomie invite Kharl sur une date pour lui donner de la marde. L'échange dure longtemps.

Trop longtemps.

MALAISE NO. 9

Mathieu, qui n'a aucun rapport dans rien, va dire à Rox que Will est «off» sur elle, et «down» sur Audrey. Elle pleure et il fait semblant d'être mal à l’aise, comme s'il pensait qu'elle allait être contente d'apprendre ça.

MALAISE NO. 10

Will confirme les dires de Mathieu. Il dump Rox après 48 heures, parce que celle-ci a fait exactement ce que lui-même a fait à Amanda il y a deux jours. Non, en fait, elle était vraiment moins demandante avec William que lui ne l'était avec Amanda.

Mais coudonc.

GROSSE SOIRÉE!!!

L'épisode est disponible en rattrapage sur TVA+.

AUSSI SUR LE SAC DE CHIPS:

s

s