Tous les comédiens (sauf un) de retour pour la suite de That '70s Show

Bonne nouvelle pour les nostalgiques!

• À lire aussi: Voici quel âge auraient vos personnages de films et séries préférés aujourd’hui

Topher Grace, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis et Wilmer Valderrama s’ajoutent à la distribution de That 90s Show, la suite de la populaire émission d’époque That 70’s Show.

L’émission qui sera diffusée sur Netflix suit les péripéties de Leia Foreman, la fille de Eric et Donna, qui va passer l’été de 1995 chez ses grand-parents Red et Kitty (qui sont toujours interprétés par les magnifiques Kirkwood Smith et Debra Jo Rupp).

D’ailleurs, au cours des derniers jours, la prod a fait paraître la première photo de tournage mettant en vedette le couple chouchou.

Le seul comédien original qui ne sera pas de la partie est Danny Masterson qui jouait le rôle de Hyde. Il est présentement en attente de son procès pour multiples cas d'agression sexuelle.

L’émission de dix épisodes sera écrite et produite par les créateurs de That 70s Show, Bonnie et Terry Turner, ainsi que par leur fille Lindsey Turner.

That 70s Show a été diffusé de 1998 à 2006. En tout, 200 épisodes ont été produits.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s