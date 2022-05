Voici les prénoms québécois les plus populaires de 2021

C’est une grande journée aujourd’hui au Québec.

L’agence Retraite Québec a enfin dévoilé la liste des prénoms québécois les plus populaires de 2021.

Évidemment, au Sac de chips, nous travaillons fort pour vous présenter notre traditionnelle liste des prénoms les plus inusités, et si c'est ça que vous avez envie de voir, c'est ici: • Les prénoms les plus inusités donnés au Québec en 2021

Vous pouvez aussi retrouver les prénoms originaux des années antérieures ici:

Mais, en attendant, voici les cinq prénoms les plus populaires chez les filles et chez les garçons de la Belle Province.

Prénoms féminins les plus populaires et combien de fois ils ont été donnés en 2021:

1. EMMA 521

2. OLIVIA 519

3. ALICE 508

4. FLORENCE 498

5. CHARLIE 488

Prénoms masculins les plus populaires et et combien de fois ils ont été donnés en 2021:

1. NOAH 717

2. WILLIAM 709

3. THOMAS 645

4. LEO 622

5. LIAM 618

