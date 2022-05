Cette femme moulait le pénis des vedettes

Une artiste de Chicago était reconnue pour ses reproductions en plâtre de phallus appartenant à des rockstars.

Cynthia Albritton, décédée le 21 avril dernier à l’âge de 74 ans était connue sous le nom de «Cynthia Plaster Caster», ou si vous préférez «Cynthia la couleuse de plâtre».

• À lire aussi: Un homme souffrant de difficultés érectiles se fait accidentellement envoyer de la mousse isolante dans le pénis



Vers la fin des années 1960, alors qu’elle était une jeune étudiante en arts plutôt timide, elle se fait demander par un professeur de mouler «quelque chose qui pouvait tenir sa forme, quelque chose de dur», rapporte Konbini.



Elle ne le savait pas alors, mais l’idée de génie qu’elle a eu à ce moment allait bouleverser le cours de sa vie.



«J’avais cru entendre dire que les pénis pouvaient devenir solides, même si je ne l’avais encore jamais vu par moi-même», a-t-elle raconté en 2012 à Rock Scene Magazine.



Elle n’en avait jamais vu, mais elle assumait sa curiosité, car elle se décrivait comme étant «une jeune fille timide et balbutiante, vierge et rigolote qui voulait finir dans le lit de mignons garçons britanniques aux cheveux longs et aux pantalons serrés».



Son projet de mouler des pénis de rockstars en érection était donc une voie express vers la réalisation de son objectif.

• À lire aussi: 10 acteurs ou actrices connus qui ont aussi joué dans des films porno



«Je n’avais aucune expérience et n’étais pas du tout séductrice. Les seuls moyens dont je disposais pour faire baisser les braguettes étaient mon humour et mes drôles d’idées», dira-t-elle.

C’est ainsi qu’au fil du temps, elle réussit à mouler des organes génitaux de certaines des plus grandes vedettes du rock, dont celui qui lui a donné sa première chance, Jimi Hendrix.



Avec Barbara, une amie avec qui elle fonde les Plaster Casters of Chicago, les «couleuses de plâtre de Chicago», elle utilise de l’alginate, le même produit que les dentistes utilisent, pour réaliser ses moulages.

La renommée acquise après la sculpture de l’engin d’Hendrix lui permet d’avoir accès à d’autres rockstars.

• À lire aussi: L’homme qui a le plus de perçages au pénis explique que ceux-ci n’affectent pas sa vie sexuelle

Elle produira donc dans les années suivantes des reproductions des sexes de Jello Biafra (des Dead Kennedys), de Wayne Kramer (de MC5) et (entre autres) du regretté batteur des Who, Keith Moon.



À partir des années 2000, elle ajoute également des modèles féminin, dont elle moule la poitrine.



Karen O du groupe Yeah Yeah Yeahs et Peaches bénéficieront notamment de ses talents de sculptrice.

• À lire aussi: Des femmes sont fascinées par un «parc de pénis» où elles peuvent caresser des «engins» géants dans l’espoir de trouver un homme bien membré



Elle s’est éteinte à la suite d’une longue maladie liée à un accident vasculaire cérébral.

Elle n’a jamais eu d’enfant, mais elle considérait ses sculptures de pénis comme tel, expliquait-elle dans l'entrevue donnée en 2012.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s