Céline Dion publie une rare photo de famille

Alors que le public est toujours inquiet à propos de son état de santé, Céline Dion a souligné la fête des Mères par une rare photo de famille.

Sur le cliché, on voit la chanteuse accompagnée de ses trois fils, René-Charles, Nelson et son jumeau Eddie, tous rassemblés derrière un tout petit gâteau.

En légende, la mère de famille a écrit un beau mot en soutien aux mères ukrainiennes, qui vivent un moment très difficile.

«En cette fête des Mères, je me sens très privilégiée de pouvoir être avec mes enfants, et j’ai une pensée toute particulière pour ces mères en Ukraine et partout dans le monde qui ont perdu leurs enfants... Et je pense à ces mères qui s'inquiètent constamment pour la sécurité de leurs enfants... et aussi à ces mères qui consacrent chaque once de leur énergie juste à fournir à leurs enfants les nécessités de la vie. Ces mères sont vraiment les plus courageuses et je leur dédie cette journée spéciale. Nous prions pour qu'elles trouvent le réconfort pour leurs familles, et la paix dans ce monde.»

Dans les derniers mois, Céline a annulé l’ensemble de ses spectacles, évoquant des ennuis de santé.

