Debbie Lynch-White utilise un bon vieux truc d’Unité 9 en voyage

Toujours en Europe après avoir abandonné Compostelle de la meilleure façon, Debbie Lynch-White nous a ramenés directement à Lietteville avec ses stories de vacances.

Pis ça c’est l’fun, parce qu’on s’ennuie d’Unité 9 depuis le 26 mars 2019, date de la diffusion du dernier épisode de la populaire série de Radio-Canada.

Mais revenons au voyage plein de rebondissements de Mme Lynch-White dans les Europes.

La comédienne qui sillonne présentement le sud de la France a été confrontée au merveilleux phénomène du harcèlement de rue, aussi appelé cat calling. N’importe quelle femme qui est déjà passée par le sud de la France (et ailleurs) s’est déjà fait crier des insanités alors qu’elle tentait de se rendre d’un point A à un point B comme n’importe quel humain.

«Je viens juste d’arriver à Nice et ça fait déjà deux gars qui me regardent les boules pis qui me catcallent!» a déclaré, dégoûtée, celle qui a récemment campé le rôle de Caroline dans Une autre histoire.

Et c’est là que celle qui a aussi (et surtout) interprété l’IPL Nancy Prévost, détestée des fans et des détenus d’Unité 9, a ressorti un bon vieux truc acquis lors de ses années sur le plateau.

«Je vais ressortir ma face de Nancy Prévost!», a lancé l’actrice qui sortait à peine de la gare.

Quelques jours plus tôt, alors en Espagne, la femme de 36 ans avait expliqué que lorsqu'elle n'avait pas envie de parler à des inconnus ou que quiconque l'approche, elle revêtait sa face de boeuf de notre chère Nancy.

Et après à peine quelques heures passées à Nice, Debbie a eu besoin de mettre en oeuvre son truc de pro:

Pour référence, voici la face de Nancy dans ses belles années (a-t-on besoin de préciser que Nancy se trouve au centre?)

Mais quel bon truc.

Bon voyage à Debbie/Nancé et pas de pitié pour ceux qui croiseront son chemin en hurlant des niaiseries.

