La mort d’André Arthur provoque des réactions intenses, et certains sont choqués

Non, je ne cracherai pas publiquement sur André Arthur…même si Dieu sait qu’il l’a mérité plus souvent qu’à son tour.



Je me donne quelques jours de réflexion et j’en parlerai jeudi lors du podcast Le Super Matozoïde. La raison avant l’émotion, c’est un peu ça la sagesse! 🤷🏻‍♂️😉