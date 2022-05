Les fans de l’île de l’amour ne sont vraiment pas d’accord à propos de Bianca

Bianca est une fille qui a de la misère à faire un choix. Ça, c’est certain.

Plus tôt dans la saison de l’île de l’amour, elle était déchirée entre 3 Insulaires (Gabriel, Sam et Jacob), ce qui a poussé Mathieu à un peu ne pas se mêler de ses affaires et la qualifier de malhonnête. Elle n’a vraiment pas aimé ça.

Même si pendant ce temps, elle envoyait son numéro de téléphone à Gabriel et rappelait à Sam qu’il était dans son top tout en commençant à se caser avec Jacob.

La femme à l’accent franco-ontarien a tout de même arrêté son choix sur Jacob. Le couple semblait assez solide, jusqu’à l’épisode de lundi soir, quand le beau Derek a fait son entrée dans la villa.

L’arrivée du mystérieux étrangé a frappé Bianca comme une tonne de briques. Elle a été chamboulée en titi. «C’est tu ça un coup de foudre? Si oui je suis dans la m**de».

Alors qu’un quatrième gars est donc entré dans le portrait des possibilités pour la belle blonde, elle a décidé d’être «honnête» avec le pauvre Jacob à qui elle reprochait de parler aux autres filles la veille.

Elle lui a avoué ses sentiments pour le beau Derek et Jacob a décidé qu’il n’allait pas se battre. Selon lui, «elle n’est vaut pas la peine» et il a déjà assez donné.

Le couple Bibi-Jaja était évidemment un des favoris des fans, et ceux-ci en ont eu long à dire sur Bianca.

Est-ce que Bianca et Derek sont partis pour la gloire? Est-ce que Bianca va avoir des remords?

Qui sait?

