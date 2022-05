Madonna lance un modèle 3D de son vagin en NFT et ben d’autres affaires

Allô, ce texte traite de sujets adultes, ainsi que de NFT. Âmes sensibles s’abstenir.

Même à 63 ans, Madonna trouve encore des façons créatives de faire couler de l’encre.

La reine de la pop passe en mode non fongible en lançant sa propre collection de NFT 18 ans et plus.

Les œuvres numériques conçues en collaboration avec l’artiste Beeple montrent d’abord la blonde complètement nue en train de donner naissance à des plantes et à des insectes. Puis, un modèle 3D du vagin de la chanteuse se glisse aussi parmi les créations.

Dans un extrait d’environ une minute diffusé sur son site web, on peut voir une version animée de la madone, couchée sur une table métallique, alors qu’un arbre sort de son vagin.

Dans l’autre, la Madonna animée est assise sur la carcasse rouillée d’une voiture alors que des papillons sortent de son vagin.

Dans le dernier, notre personnage est assis dans un pré, alors que des vers robotiques sortent de son vagin.

C’est assez étrange.

La collection intitulée Mother of Creation sera vendue pour amasser des fonds pour la charité.

Si vous voulez vous lancer, les 3 NFT seront en vente aux enchères à partir du 11 mai à 18 h.