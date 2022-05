Rubie nous confie pourquoi elle a vraiment quitté l’île de l’amour

Mardi soir, Rubie a surpris tout le monde en annonçant qu’elle avait décidé par elle-même de quitter l’île de l’amour.

Rejointe en direct de la République dominicaine mercredi, la femme de 23 ans nous a confirmé à quel point elle était «vraiment, vraiment, vraiment contente de sa décision».

«Depuis que je suis sortie, c’est comme une vague de joie qui est venue sur moi», a-t-elle commenté.

L’ex-insulaire qui n’a pas encore eu accès à ses réseaux sociaux a été heureuse d’apprendre qu’elle avait le soutien du public tout au long de son parcours. Elle nous a confié que pour elle, l'aventure a débuté de façon difficile, ce qui avait d’ailleurs été le déclencheur de la vague de sympathie à son égard.

«C’est toujours difficile d’être rejetée. C’est sûr que ça ne me faisait pas chaud au cœur d’être la seule fille qui n’a pas été choisie», a-t-elle admis en faisant référence au tapis rouge du tout premier épisode.

«Après ça, j’ai réalisé que moi non plus je n’ai pas vraiment eu de coup de foudre avec aucun des garçons. Donc ça n’a pas été une question de “je ne suis pas acceptée”...»

C’est un peu parce qu’elle n’a pas eu de véritable coup de foudre que Rubie a entamé sa réflexion à propos de rester ou non dans l’aventure. Comme l’insulaire qui est aussi autrice l’a expliqué à l’île de l’amour, elle a encore beaucoup de barrières qui l’empêchent de véritablement s’ouvrir et tomber en amour.

Ne pas gâcher une belle expérience

«Le jour où j’ai pris ma décision, c’est le jour où j’ai réalisé que je ne voulais pas rester et avoir une expérience négative alors que mon expérience n’a été que positive jusqu’à ce moment. Je savais que si je restais et que je continuais à me donner des faux espoirs, à moment donné je n'allais plus être bien dans la villa.»

«Le moment où je suis entré dans la villa, c’était un moment dans ma vie où j'étais un peu perdu, du sens ou je ne savais pas ce que je voulais faire avec moi-même. J’étais vraiment insécure à propos de mes relations amicales et amoureuses.»

Elle dit que l’expérience l’a vraiment fait grandir et qu’elle a vraiment appris à s’accepter elle-même.

