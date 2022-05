Stephen King lâche un bon vieux «sacrament» sur Twitter et tout le monde capote

L’écrivain à succès Stephen King a fait sourire (malgré lui, précisons-le) les Québécois, en publiant un tweet pour le moins inusité dans lequel il sacre en bon Elvis Gratton.

«Sacramant», a tout bonnement écrit le célèbre auteur américain, jeudi, en voulant corriger une faute de frappe d’un précédent tweet concernant le droit à l’avortement aux États-Unis. Parce que, oui, sacrament est aussi un mot anglais, ç'a l'air. L'auteur derrière Misery, It et The Shining a donc simplement réécrit le mot corrigé... dans une seconde publication.

Sacrament — Stephen King (@StephenKing) May 12, 2022

Bien que ce ne soit qu’une correction, il n’en fallait pas plus pour que la twittosphère québécoise s'emballe!

Le prix du gaz, Steph? — whippet sauce (@crughy) May 12, 2022

Quand Stephen King fait plaisir aux Québécois 😅 https://t.co/FTqzRZBK8K — Stéphane Lépine (@stephlep84) May 12, 2022

les québécois qui voient maintenant Stephen King comme un des nôtres ✊ https://t.co/UwJhCnVXhL pic.twitter.com/bVwOymiRAF — Sebastien (@trudel371) May 12, 2022

Que dire de cette réponse, en référence — vous l’aurez deviné — à la célèbre réplique de Marc Gagnon dans la série à succès Lance et compte?

... Suzie! — Arcadio Marcuzzi (@_marcuzzi) May 12, 2022

Il y a aussi la version du populaire joueur du National de Québec, Pierre Lambert, tirée de la même série culte.

D’autres ont simplement complété le tweet de Stephen King en y ajoutant un, deux ou trois gros mots religieux bien d’ici.

Yessir miller. Osti dciss de tabarnack, osti dcaliss de viarge — Marc-Antoiinne Tanguay (@MarcaTanguay) May 12, 2022

Qui sait, peut-être tweetera-t-il un jour un «batince», un «calice», un «calvaire», un «bâtard» ou un «torrieux»?