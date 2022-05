Mandy Moore a vomi après avoir lu le script de l'avant-dernier épisode de This Is Us

Mandy Moore a vomi, juste après avoir lu le scénario de l'avant-dernier épisode de This Is Us.

Interrogée durant le Tonight Show de Jimmy Fallon, la comédienne a expliqué aux fans de la série qu'ils devaient s'attendre à subir un tourbillon d'émotions en regardant l'avant-dernier épisode.

«Je vous dis que l'avant-dernier épisode, qui sera diffusé dans une semaine... J'ai vomi après l'avoir lu. Et c'est peut-être parce que c'est très proche pour moi. Ça a été ma vie pendant six ans, et je dois dire au revoir à ce personnage, ma famille, et mes amis sur le plateau, et mon personnage dit au revoir en même temps, donc tout se fait en même temps», explique-t-elle.

Mais, selon elle, la fin de la série sera «un gros calin».

«Je pense que ce sera plus léger. L'avant-dernière saison m'a détruite, et je pense que j'ai pu détruire des gens», explique-t-elle.

Outre This Is Us, Mandy Moore a réussi à revenir à la musique grâce à son rôle de Rebecca Pearson. Elle a pu sortir son cinquième album, Amanda Leigh, en 2009.

«Je me souviens que je chantais, j'avais un groupe avec moi, et ça me manquait. Je n'avais pas fait d'album en presque sept ans. Ça a activé quelque chose en mois, pour écrire et retourner en studio», conclut-elle.

