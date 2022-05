Maripier Morin annonce qu'elle sera maman dans deux semaines

L’animatrice Maripier Morin sera très bientôt maman. La femme de 35 ans doit accoucher dans environ deux semaines. Elle en a fait l’annonce dans une publication Instagram.

«Dans plus ou moins 2 semaines, je serai maman. Mon chum me dit que je le suis déjà depuis tout près de 9 mois et il n’a pas tout à fait tort», écrit-elle sous une photo montrant son ventre arrondi.

«Depuis 9 mois, je prends soin de moi, pour prendre soin de toi. À chaque petit (ou gros) coup que tu donnes, mon cœur fend d’amour. L’angoisse et l’inquiétude me font déjà faire de l’insomnie. Mais ce qui prédomine c’est l’énorme gratitude que je ressens d’avoir le privilège ultime de porter la vie.»

La femme de 35 ans a aussi profité de l’ocasion pour rendre hommage à sa propre mère Marie-Claude.

«Inévitablement, je pense à toi maman. Toi à qui je parle minimum 10 fois par jour, ce qui m’a valu le surnom de grand cordon! Comme quoi, le fait d’avoir quitté la maison à 12 ans n’a pas pour autant coupé le cordon ombilicale invisible qui nous lie...

Je peux aujourd’hui affirmer que j’ai la meilleure maman du monde. Vous me direz que j’ai un parti pris...»

«J’aime beaucoup la phrase: « toutes les femmes ont un costume de Wonder Woman sous leur pyjama ». Mais sachez que Wonder Woman, elle, à un costume de Marie-Claude».

