17 vedettes qui ont gardé leur grossesse surprise

Si plusieurs personnalités annoncent leur grossesse sur les réseaux sociaux, d’autres, comme l’animatrice, gardent le secret parfois jusqu’à la fin.

Voici 17 vedettes qui nous ont surpris:

1. Scarlett Johansson

Photo : ImageCollect

Alors que plusieurs rumeurs circulaient en juillet 2021 à propos d’un possible deuxième enfant pour Scarlett Johansson, son copain Colin Jost a annoncé sur instagram que la rumeur était fondée et que leur enfant était en fait déjà venu au monde. On ne sait pas vraiment quand le bébé, qui s’appelle Cosmo en passant, a vu le jour, ce que l’on sait, c’est que Scarlett est une experte dans l’art de cacher une grossesse.

Les fans avaient remarqué que la vedette de Black Widow ne faisait pas beaucoup d’entrevues pour promouvoir le film, ce qui avait mis la puce à l’oreille de plusieurs. Telle une agente secrète russe faisant partie d’une guilde d’assassins entraînés à tuer comme si c’était un accident, elle a bien gardé le secret.

2. Yann Perreau et Marie-Pier Veilleux

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En 2018, le couple de Yann Perreau et Marie-Pier Veilleux a accueilli un troisième enfant après avoir gardé le tout dans l’intimité.

Une belle nouvelle pour le duo qui avait malheureusement perdu un bébé un an plus tôt alors que le cœur du bébé à naître avait arrêté de battre, provoquant un accouchement prématuré.

3. Mindy Kaling

Getty Images

L’interprète de Kelly Kapoor dans The Office a gardé sa deuxième grossesse secrète en 2020. On a appris qu’elle avait donné naissance à sa fille, Katherine, en septembre de la même année lors d’une entrevue avec Stephen Colbert à l’émission A Late Show.

«La pandémie a vraiment facilité les choses. Je n’allais nulle part donc clairement, je pouvais vivre ma grossesse dans le secret», a-t-elle confié.

La vedette de l’émission The Mindy Project a voulu garder l’identité du père de l’enfant secret. Bien que certaines rumeurs aient voulu qu’une autre vedette de The Office, B.J Novak jouant le rôle de Ryan Howard, ait été le père, elle assure que leur relation est purement amicale. À un point tel qu’il est le parrain de l’un de ses enfants.

4. Cameron Diaz

AFP | Getty Images

Ce n’était un secret pour personne: l’actrice de 47 ans désirait ardemment fonder une famille avec Benji Madden depuis qu’elle l’a épousé en 2015. Elle nous a quand même étonnés lorsqu’elle a déclaré que son rêve était devenu réalité, sur Instagram.

«Nous sommes tellement contents, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix Madden», a écrit la comédienne. Impossible de savoir si la fillette est née d’une mère porteuse, si elle a été adoptée ou si Cameron a dissimulé une grossesse. La fière maman a néanmoins assuré que sa fille était très mignonne!

5. Anna Kournikova

En décembre 2017, la joueuse de tennis et son conjoint, Enrique Iglesias, ont pris tout le monde par surprise en annonçant qu’ils avaient eu des jumeaux prénommés Nicholas et Lucy.

Pour ces vedettes, qui se fréquentent depuis 2001, le mariage n’était pas au programme, mais fonder une famille était assurément une priorité... et quelque chose de très intime. «Ils ont tenu la grossesse très, très secrète, a déclaré une source au magazine People à l’époque. Ils côtoient seulement leurs amis proches et leurs familles.» D’ailleurs, le couple nous a refait le coup en accueillant secrètement un troisième enfant, une fille, en janvier 2020.

6. Leighton Meester

Non seulement l’interprète de Blair dans Gossip Girl et son amoureux, Adam Brody, n’ont jamais confirmé la rumeur selon laquelle ils attendaient un enfant, mais ils ont de plus réussi à garder la naissance de leur fille Arlo secrète pendant deux mois en 2015! Ils ont essayé de nous refaire le coup cette année, mais cette fois Leighton a été photographiée à son insu durant une promenade, alors qu’elle était enceinte jusqu’aux yeux du deuxième enfant du couple.

7. Sandra Bullock

Photo AFP

En 2010, la vedette de Gravity a réussi à garder l’adoption de son premier enfant, Louis, sous le radar pendant huit mois. Cinq ans plus tard, elle a répété ce tour de force avec sa fille Laila! Même si au départ elle faisait office de famille d’accueil pour la petite, elle a menti à tout le monde pendant deux mois, même à ses amis et à sa famille, pour éviter de nuire au processus d’adoption. «Je me sentais comme dans un programme de protection des témoins», a-t-elle raconté lorsqu’elle a annoncé officiellement la nouvelle à la une du magazine People.

8. Zoë Saldana

Photo WENN.com

Lorsqu’elle était enceinte des jumeaux Cy et Bowie, nés en 2014, la vedette d’Avatar ne s’est pas privée pour fouler les tapis rouges dans des robes de maternité. Or, la nouvelle d’un troisième garçon est totalement sortie de nulle part trois ans plus tard, puisqu’on n’a jamais vu le bedon rond de l’actrice de 42 ans. Adoption? Mère porteuse? Les origines de Zen restent un mystère...

9. Jessica Biel

AFP

Alors qu’elle n’avait pas du tout caché la venue au monde de son fils Silas, en 2015, Jessica Biel a donné naissance à son deuxième garçon dans le secret le plus total en juillet 2020! La vedette de 38 ans et son mari, Justin Timberlake, ont complètement disparu de la vie publique au printemps, au moment où l’actrice était enceinte de quatre mois, afin que personne ne puisse deviner son état. Avec les hauts et les bas que le couple a connus au fil des ans (et dont les médias ont abondamment parlé!), on la comprend d’avoir voulu vivre cet heureux événement en privé!

10. Alexis Bledel

Photo AFP

N’eût été de Scott Patterson, sa covedette dans Gilmore Girls, l’actrice de 38 ans aurait très bien pu élever son garçon dans le plus pur anonymat. «C’est vraiment une femme épanouie, une mère fière et une femme heureuse, a-t-il dit au magazine Glamour en 2016. On parle d’enfants ensemble parce que mon fils a environ un an et demi de plus que le sien.» L’agent d’Alexis a dû confirmer par la suite que la star avait bel et bien accouché à l’automne 2015, ce que tout le monde ignorait.

11. Viola Davis

AFP

Il est fort possible que l’actrice de 55 ans, vedette de Fences, ne veuille plus confier aucun secret à son amie Octavia Spencer depuis 2011. En effet, lors d’une allocution honorant Viola au Elle’s Women in Hollywood, Octavia avait laissé échapper que son amie était devenue mère pour la première fois «il y a à peu près deux jours». La principale intéressée n’avait pas eu d’autre choix que de confirmer cette annonce importante dans son propre discours, en précisant que son mari, Julius Tennon, et elle venaient d’adopter une petite fille appelée Genesis.

12. Adele

FilmMagic

En 2012, la chanteuse britannique nous a montré ses talents d’actrice! En effet, l’interprète de Hiding My Heart a bien caché son jeu, puisqu’elle a foulé plusieurs tapis rouges pendant des mois, dont celui des Brit Awards, sans que personne se doute qu’elle portait son premier enfant. Deux mois avant de donner la vie à son fils Angelo, la star a finalement annoncé sa grossesse sur son site Web.

13. Megan Fox

AFP

Lorsqu’elle a pointé le bout de sa bedaine sur le tapis rouge pour faire la promotion de Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows au printemps 2016, Megan a provoqué une double surprise: loin de la savoir enceinte, on la croyait même célibataire! Il faut dire que le père de ses deux autres enfants, Brian Austin green, et elle avaient annoncé leur séparation en août 2015 et qu’ils étaient alors en procédure de divorce. Après plusieurs jours de rumeurs sur l’identité du géniteur de son troisième enfant, la star a confirmé que c’était bel et bien Brian, avec qui elle venait de se réconcilier.

14. Beyoncé

Photo : Getty Images

Ça aura pris cinq mois avant qu’elle nous annonce la grande nouvelle, mais le dévoilement de son petit ventre rebondi lors d’une prestation aux Video Music Awards en 2011 avait eu un effet bœuf et généré un nombre record de tweets cette année-là (8868 à la seconde, selon le Livre Guinness des records). Dire que les gens se demandaient pourquoi elle ne portait pas une robe aussi ajustée que d’habitude sur le tapis rouge, juste avant la cérémonie!

15. Jessica Chastain

Photo AFP

En 2018, l’actrice a pris tout le monde par surprise lorsqu’elle a été vue à Paris avec une fillette dans une poussette, alors que tout le monde ignorait qu’elle était devenue maman. Deux ans plus tard, la star de 43 ans et son mari, Gian Luca Passi de Preposulo, ont refait le coup en apparaissant, lors d’une balade en famille, avec leur fille... et un nouveau-né! Toutefois, alors qu’on sait que l’aînée, Giuletta, est née d’une mère porteuse, on ignore toujours le prénom de ce deuxième enfant et les circonstances de sa naissance.

16. Kylie Jenner

Photo Derrick Salters, WENN

La cadette du clan Kardashian/Jenner, qui a grandi devant les caméras et qui est omniprésente sur les réseaux sociaux, s’est lancé tout un défi lorsqu’elle a décidé de tenir sa grossesse loin des médias. Elle a accouché d’une petite fille au début de 2018, dont le père est le rappeur Travis Scott. Elle a tout de même publié un long texte sur Instagram pour s’excuser auprès de ses admirateurs.

«Désolée de vous avoir gardés dans l’ombre. Vous avez l’habitude de me suivre dans tous mes périples, mais j’ai choisi de ne pas partager ma grossesse avec le monde entier. J’avais besoin de me préparer pour ce rôle d’une vie dans un environnement le plus positif, le plus calme et le plus sain possible», a-t-elle notamment écrit, repentante.

17. Maripier Morin

Et évidemment, finissons cette liste avec la plus récente addition, Maripier. La femme de 35 ans doit accoucher dans environ deux semaines. Elle en a fait l’annonce dans une publication Instagram et en se confiant au magazine 7 jours.

