Hélène Boudreau, la «fille de l’UQÀM», s’est fait faire un pendentif en diamants à son nom

Signe que sa popularité ne s’essouffle pas, Hélène Boudreau s’est procurée un extravagant collier serti de diamants.



Alors que plusieurs croyaient que le passage de la «fille de l’UQÀM» sous les projecteurs serait éphémère, cette dernière a fait l’acquisition d’un bien reconnu comme étant éternel: des diamants.

• À lire aussi: J’ai regardé la vidéo des «gummy bears» d’Hélène Boudreau et j’ai été très déçu



Sur sa story Instagram, celle qui a récemment traumatisé le Québec avec son histoire d’oursons en gelée a montré son nouveau pendentif de 14 carats en diamants, créé par le joaillier Ornormes.

Capture d'écran / Instagram @iamhely



Le bijou est fait d’une chaîne en or, à laquelle est ajouté un pendentif constitué des 7 lettres de son surnom sur les réseaux sociaux: IAMHELY.

• À lire aussi: 10 personnalités québécoises qui ont réagi à la saga des Gummy Bears et du caca d'Hélène Boudreau

Capture d'écran / Instagram @iamhely



«Je voulais le faire tout en blanc, mais je me suis fait dire que t’aimais mieux», peut-on entendre l’artisan dire dans la courte vidéo publiée par Boudreau vendredi matin.

Capture d'écran / Instagram @iamhely

• À lire aussi: Hélène Boudreau, «la fille de l’UQÀM», a eu un petit accident impliquant des oursons en gelée, du caca et un ordinateur

On félicite Hélène pour sa nouvelle acquisition et on lui conseille de faire attention celle-ci, connaissant sa prédisposition à la maladresse.

Ça serait plate de devoir publier un texte du genre «Hélène Boudreau, la "fille de l’UQÀM", a déjà cassé/perdu/pulvérisé le collier de diamants qu’elle vient de s’acheter», la semaine prochaine...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s