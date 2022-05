Kharl contacte Amélie avec un cell et gâche la plus grosse twist de la saison à l’île de l’amour

Fans de l'île de l'amour, des téléréalités, de la justice ou du tea en général, vous n’êtes pas prêts pour tout ce qui suit. On a réécrit ce texte-là trois fois parce que c'est très compliqué, alors accrochez-vous.

Au cas où vous ne le saviez pas, un scandale secoue présentement le monde de la téléréalité. Celui du cellulaire-gate à l’île de l’amour.

Tous les détails de la saga sont ici:

• À lire aussi: On sait maintenant qui sont les TROIS insulaires qui ont eu accès à internet et ce qui leur arrivera

Dans l’article précédent, nous vous mentionnions que Kharl faisait partie de ceux qui ont brisé les règlements de l’île en allant sur internet. Avec Mathieu et Jacob, mais reviendront plus tard à ces deux autres garçons.

Le joueur de football se serait fait un compte Instagram secret et serait entré en contact avec Amélie, l’Insulaire avec qui il était en couple avant qu’elle ne se fasse botter hors de la maison par un vote du public tôt dans la saison.

Attention, la suite vous surprendra, mais elle est compliquée. On répète, accrochez-vous.

Amélie était en République dominicaine depuis lundi et s'apprêtait à retourner dans la villa pour la PLUS GROSSE TWIST de la saison.

Étant donné que le but premier de l’émission est de former des couples, la production nous a confirmé qu’elle voulait donner une seconde chance à l'amour de Kharl et Amélie, stoppé trop vite.

Selon ce que la production nous a confié, Amélie a avoué à Kharl qu’elle s'apprêtait à faire son grand retour dans la villa. Elle a aussi révélé à la production qu’elle regrettait de l’avoir fait.

Évidemment, le retour d'Amélie a été annulé dès que la prod a appris ces informations.

Ce que dit Kharl

De son côté, Kharl, qui est toujours dans la villa, ne sait pas que la production a parlé à Amélie... et il jure à la production qu’il n’était pas au courant du projet de retour de sa blonde de l’aventure.

On sait donc que Kharl a menti à la production. Reste à voir s’il sera honnête avec les autres Insulaires. Rappelons que les participants devront déterminer lors d’un conseil spécial ce qui arrivera des trois Insulaires qui n’ont pas suivi les règles du jeu.

Est-ce qu’il leur dira qu’il a parlé à Amélie et savait qu’il devait l’attendre? Ou il maintiendra qu’il n’a fait «que» parler à sa famille comme Jacob et Mathieu?

Et que savait Mathieu?

• À lire aussi: L'île de l'amour: Le public réagit très fort à l'élimination de Samuel

Rappelons que Mathieu a fortement milité, avec sa blonde Amanda, pour que Kharl, son bon ami, reste dans l’aventure aux dépens de Samuel, éliminé cette semaine. On sait maintenant que Mathieu et Kharl avait accès à Internet. Est-ce que Mathieu savait que Kharl attendait Amélie? Est-ce que c’est pour ça qu’il voulait que son bon chum reste dans la villa? Est-ce que c’est pour éviter que Kharl sorte et le stoole?

Sondage Qu'est-ce qui devrait arriver à Kharl? Il devrait être exclu, il n'a pas respecté les règles Ça dépend s'il est honnête avec les Insulaires ou pas Il devrait rester, ça fera du bon drama jusqu'à la fin D'après-vous, est-ce que Mathieu savait que Kharl attendait Amélie et c'est pour ça qu'il tenait à le protéger? Évidemment qu'il le savait. Il avait accès à Internet lui aussi. Je ne crois pas. Kharl n'a pas avoué le savoir à la prod, pourquoi il l'aurait dit à Mathieu? Puisque les filles ont choisi de garder Kharl aux dépens de Samuel sans savoir que Kharl ne suivait pas les règles, que devrait-il arriver avec Samuel? On ne peut plus rien faire... Qu'ils règlent le sort de Kharl et c'est tout Samuel devrait revenir et remplacer Kharl pour réparer l'injustice Partagez votre résultat sur Facebook

• À lire aussi: Samuel nous donne le «tea» sur la dernière cérémonie de la flamme et son élimination à l'île de l'amour

À suivre.

L'île de l'amour est diffusée du lundi au jeudi à 21h sur les ondes de TVA et est aussi disponible en rattrapage sur TVA+.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s