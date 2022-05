La pleine Lune va rougir lors d'une éclipse cette nuit

Une éclipse lunaire pourra être aperçue dans le ciel au Québec dimanche soir si les conditions le permettent évidemment.

• À lire aussi: Le coucher de soleil d'hier était complètement fou dans le Bas-du-fleuve

• À lire aussi: Les photos de l'éclipse solaire partout sur la planète sont incroyables

La Lune traversera l'ombre de la Terre entre 22h29 et 01h55 dans la nuit du 15 au 16 mai, ce qui va créer une éclipse lunaire totale. Une partie des Terriens pourront donc assister au spectacle céleste peu fréquent au cours duquel l'astre nocturne perd sa brillance et se teinte progressivement en rouge.

AFP

Ce phénomène se produit environ deux fois par an, quand le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés, et que la Lune est dans sa phase pleine.

L'astre glisse dans l'ombre de la Terre, qui fait alors écran aux rayons solaires, et perd peu à peu son éclat blanc.

La Lune sera complètement éclipsée entre 23h30 et 00h55, selon les informations de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal.

Capture d'écran SAPM

Ce sont quand même de belles heures pour jeter un oeil au ciel. «Habituellement, les évènements astronomiques se produisent [...] à 3 ou 4h du matin, mais cela tombe bien pour l’Amérique du Nord», a expliqué l’enseignant en astronomie Gary Boyle, en entrevue avec Global News.

AFP

Malheureusement, dans plusieurs parties de la province (incluant Montréal et Québec), les prévisions météo indiquent des nuages et du brouillard, ce qui est loin d'être l'idéal pour observer un tel phénomène.

Super lune des fleurs

Cette éclipse se déroulera un soir de pleine lune. Les pleines lunes de ce mois sont généralement appelées «lune des fleurs», puisque c’est à ce temps-ci de l’année que les fleurs fleurissent. Alors que la Lune passera au travers de l’ombre de la Terre, elle prendra une teinte rougeâtre.

La prochaine éclipse totale pourra être observée dans la nuit du 7 au 8 novembre.

À voir aussi sur le Sac de chips:

La lune rose du 7 avril 2020 à Montréal: