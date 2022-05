Le public n'est vraiment pas content du cellulaire-gate à l'île de l'amour et a choisi son camp

Au lendemain de l’annonce du grand cellulaire-gate à l’île de l’amour, dans lequel on a appris que Jacob, Mathieu et Kharl ont trouvé le moyen de communiquer avec l’extérieur et ont gâché la plus grosse twist de la saison, nous constatons que le public s'est positionné.

On ne sait pas encore comment les autres Insulaires vont réagir à l’annonce de ce scandale planétaire, mais on sait que le public n'est pas content du tout.

Le départ de Samuel au profit de Kharl risque de revenir sur la table. Rappelons que Amanda a pris position et a sauvé le meilleur ami de Mathieu, ce qui a renvoyé l’un des favoris du public à la maison.

Le couple de M. Laval et Amanda était perçu comme étant le couple «le plus fort» depuis que Bianca a changé son fusil d’épaule et a mis Jacob sur la touche. La situation pourrait prendre un autre tournant dans les prochaines semaines avec l’arrivée de plusieurs nouveaux Insulaires et cette bombe gracieuseté de Mathieu, Jacob et Kharl...

Les résultats du sondage de la firme «Sac de chips inc»:

Comme vous le savez si vous avez lui nos articles qui expliquent tout du cellulaire-gate, nous avons fait des sondages maison quant aux derniers évènements. Voici les résultats:

1. Qu'est-ce qui devrait arriver aux 3 Insulaires qui ont utilisé un cellulaire?

Vous êtes près de 43% à penser que les trois gars devraient se faire botter en dehors de la villa, contre 21% qui pensent que toute cette histoire ne change rien à l'aventure. Le 36% restant croit que tout dépend de ce qu'ils ont fait avec le fameux cellulaire.

2. À qui faites-vous le moins confiance dans les trois?

Plus de 50% des téléspectateurs ne font aucunement confiance au ptit de gars de Laval. En effet, Mathieu avait déjà semé le doute quant à ses intentions à l'île de l'amour en tentant à tout prix de protéger Kharl, et le public l'a remarqué.

Sinon, 28% croit que Kharl pourrait est malhonnête et seulement 13% des gens ne font pas confiance à Jacob.

Pas très populaire Mathieu...

3. Qu'est-ce qui devrait arriver à Kharl?

Là c'est presque unanime, Kharl devrait être éjecté de la villa! 76% des répondants ont indiqué qu'il devrait faire ses bagages contre seulement 16% des gens qui croient qu'il devrait rester. Juste pour le drama, évidemment.

4. D'après-vous, est-ce que Mathieu savait que Kharl attendait Amélie et c'est pour ça qu'il tenait à le protéger?

Ce n'est pas pour rien que ces deux-là sont meilleurs amis. 87% d'entre-vous pensez que Mathieu savait que Kharl était en contact avec Amélie.

5. Puisque les filles ont choisi de garder Kharl aux dépens de Samuel sans savoir que Kharl ne suivait pas les règles, que devrait-il arriver avec Samuel?

Les téléspectateurs semblent souhaiter le retour de Samuel dans l'émission. Avec plus de 60% des votes, le public veut voir revenir le roi des malaises!

Voilà pour nos sondages maison. Mais sur les réseaux en général, le public a été nombreux à réagir également.

Voici quelques commentaires de fans de l'île de l'amour à propos du cellulaire-gate:

