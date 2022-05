Pour faire l’amour, Megan Fox a découpé un trou dans sa tenue glamour

Le couple le plus torride d’Hollywood fait une fois de plus les manchettes en raison de ses ébats amoureux.



Megan Fox et Machine Gun Kelly sont de chauds lapins.

Après avoir dévoilé qu’ils boivent de leur sang à l’occasion, que MGK s’est poignardé pour impressionner sa belle et qu’ils ont fait l’amour sur la table d’un AirBNB, l’actrice de 36 ans a révélé sur Instagram qu’elle a percé un trou dans une luxueuse tenue afin de profiter des joies du sexe avec son amoureux.



Dans une capture d’écran publiée parmi un carrousel de photos, on peut lire «Est-ce que cette tenue bleue était dispendieuse parce qu’on vient de découper un trou dedans pour faire l’amour».

Instagram Megan Fox



On peut présumer que le message texte était destiné à la personne qui s’occupe de la garde-robe de la vedette de Transformers.

Sur les autres images présentes dans le carrousel, on peut d’ailleurs voir Fox arborer l’ensemble moulant bleu serti de brillants.



Une courte vidéo présente à la deuxième place dudit carrousel montre bien l’enthousiasme débordant dont faisait preuve le couple dans les moments précédant le perçage de l’orifice propice à la copulation.

Dans un autre ordre d’idées, Machine Gun Kelly aurait laissé sous-entendre que sa fiancée est enceinte.

Lors des Billboard Music Awards, dimanche soir, le rappeur et punk rocker a joué sa pièce Twin Flame.

En plein milieu de la performance, Machine Gun Kelly a ajouté «C'est pour notre enfant à naître», tandis que le son d'un battement de cœur était diffusé.

On va suivre ça...

-Avec les informations de Cover Media

