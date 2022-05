Marie-Chantal Toupin a un nouveau métier étonnant

La chanteuse qu’il fallût naguère regarder dans les yeux a ajouté une corde à son arc.



Marie-Chantal Toupin, dont les dernières apparitions médiatiques remontent au fiasco causé par son bref passage à Big Brother Célébrités, a un nouveau métier pour le moins surprenant.

Elle travaille pour une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation.



Plus spécifiquement, elle semble vendre des thermopompes.



C’est, du moins, la conclusion à laquelle on arrive après avoir pris connaissance de sa dernière publication sur Facebook.

L’été et ses chaleurs s’en viennent à grand pas …. N’attendez pas à la dernière minute! Je vous offre mes services... Publié par Marie-Chantal Toupin sur Mardi 17 mai 2022



Celle qui avait jadis l’habitude d’écrire EN LETTRES MAJUSCULES sur les réseaux sociaux (mais qui semble l’avoir perdue, au profit du partage de pensées philosophico-ésotériques) se targue en effet de pouvoir offrir des conditions de financement exceptionnelles, par le truchement de la compagnie Confort Max.



Cela ne veut pas dire que Toupin a définitivement fait une croix sur sa carrière musicale.

Si l’on fie à une autre de ses publications Facebook, elle a un été passablement chargé, devant se produire en spectacle à de nombreuses reprises dans les prochaines semaines, dans plusieurs régions du Québec.

Bref, on rêve d’une version remix de «Maudit bordel» en «Maudite chaleur» qui serait une publicité de thermopompes...

