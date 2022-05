On sait maintenant qui serait la nouvelle petite amie de Jason Momoa

Jason Momoa n’est plus célibataire et aurait trouvé l’amour auprès de l’une de ses paires: une comédienne bien connue!

• À lire aussi: Jason Momoa ne sort pas avec Kate Beckinsale

L'acteur d'Aquaman de 42 ans a annoncé en janvier être séparé de Lisa Bonet, 54 ans, avec qui il était en couple depuis plus de 20 ans. Plusieurs sources ont confirmé au magazine People que Jason Momoa a une nouvelle femme dans sa vie: Eiza González!

Selon les sources du magazine à potins, la relation en serait à ses balbutiements. «Ils sortent ensemble. Il se soucie d'elle. Il est heureux en ce moment, il travaille sur Fast X, a déclaré une source. Il est assez occupé et il est à un bon endroit dans sa vie».

Ni Eiza González ni Jason Momoa n’ont encore fait de commentaire à ce sujet, mais plusieurs sources affirment à People qu’ils ne souhaitent pas précipiter les choses. Jason aurait été aperçu à la première du film Ambulance, dans laquelle Eiza, 32 ans, tient la vedette.

• À lire aussi: Jason Momoa et Lisa Bonet annoncent leur séparation



En janvier dernier, Jason Momoa et Lisa Bonet ont publié un message conjoint pour annoncer leur séparation, après 20 ans d’union et deux enfants: une fille, Lola Iolani, 14 ans, et un fils, Nakoa-Wolf, 13 ans.

• À lire aussi: Matthew McConaughey n’a pas porté de désodorisant depuis plus de 35 ans mais il ne pue pas pour autant selon Yvette Nicole Brown

• À lire aussi: Ces célébrités qui se lavent, et celles qui ne se lavent pas

«Nous avons tous ressenti la pression et les changements en ces temps de transformation. Une révolution se produit, et notre famille ne fait pas exception. Ressentir et grandir à partir de ces changements sismiques qui se produisent. Et donc, nous partageons des nouvelles de notre famille; nous nous séparons. Nous le disons non pas car nous croyons que ça doive se retrouver dans les nouvelles, mais plutôt pour que nous puissions continuer nos vies en toute dignité et honnêteté. L'amour entre nous restera, évoluant de la manière qu'il souhaite être connu et vécu. Nous nous libérons l'un de l'autre pour devenir qui nous apprenons à devenir... Nous sommes dévoués à cette vie sacrée et à nos enfants, leur apprenant ce qu'il est possible de faire», pouvait-on lire dans la publication, signée par les deux parties.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s