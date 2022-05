Revivons le gros festival des gars qui oublient qu'ils ont des blondes et qui frenchent comme s'il n'y avait pas de lendemain à l'IDA

C'est vraiment bordel après bordel à l’île de l’amour cette saison. Et lundi soir, c’est l’arrivée de quatre nouvelles filles qui a vraiment mis les gars dans la m**de.

• À lire aussi: Voici 8 photos sexy des nouvelles Insulaires qui vont briser des couples

• À lire aussi: Kharl contacte Amélie avec un cell et gâche la plus grosse twist de la saison à l’île de l’amour

Si vous pensiez avoir vu assez de jeunes célibataires se faire une inspection des amygdales, vous aurez compris que ce n’est pas terminé: le festival du french a repris de plus belle et on aime ça.

Question de tourner le fer dans la plaie et de se tenir à jour côté french, on vous présente la liste de tous les échanges de salives qui se sont produits jusqu’à présent dans la Casa de Amor (dont plusieurs «infidélités»).

On sait jamais, peut-être que des Insulaires qui trichent en allant sur Internet pourraient tomber sur notre article et remettre en question leur relation. On dit ça, on dit rien.

*Nous n’avons pas pris en compte le jeu où tous les insulaires se sont passé un glaçon d’une bouche à l’autre. Honnêtement, c’était juste trop dégueux pour revivre ce moment.

Jacob

Blonde du moment: Roxanne

French dans la Casa de Amor: Camille

Le couple de Jacob et Roxanne venait tout juste de se former. Selon nos prédictions, les deux célibataires tenteront leur chance avec un nouveau venu et vont former des nouveaux couples prochainement.

Kharl

Blonde du moment: LOL

French dans la Casa de Amor: Littéralement tout le monde.

L’auteur du cellulaire-gate est dans l’eau chaude. Rappelons qu’on a appris l’existence de la méga twist où Amélie était censée revenir pour surprendre Kharl. Après avoir frenché toutes les nouvelles Insulaires, on se demande ce qu’il fera quand il la reverra finalement.

Mathieu

Blonde du moment: Amanda

French dans la Casa de Amor: Alexandra

Vient de Laval: Oui

Contrairement à ce que cet exercice suggère, M. Laval est resté fidèle à sa blonde (dans la mesure du possible). On l’a d’ailleurs vu célébrer sa propre fidélité les deux bras dans les airs dans la piscine pendant que quatre couples se fouillaient la gorge autour de lui.

Il devra tout de même s’expliquer à Amanda quant à son aventure avec Alexandra avant sa venue à l’île de l’amour.

William

Blonde du moment: Audrey

French dans la Casa de Amor: Angélie, Alexandra

BEN VOYONS WILLIAM QUI SWITCH! Personne ici n’est tombé en bas de sa chaise, chez vous non plus on imagine? On souhaite juste à Audrey de se trouver un gars de son bord. Question d’équilibrer les choses un peu.

Derek

Blonde du moment: Bianca

French dans la Casa de Amor: Megan

Bibi ne sera pas contente! Celle qui a flushé autant de gars que Mehdi a fait des blagues de Laval en parlant de Mathieu se fait remettre la monnaie de sa pièce. On serait vraiment étonné qu’elle ait un autre «coup de foudre» dans la villa secondaire, mais ça promet pour la suite des choses.

C'est à ne pas manqué du lundi au jeudi à 19h à TVA+ !

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s