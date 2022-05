Le 4e switch de William à l’île de l’amour dérange et les fans parlent de sexisme

Bon. Will est encore amoureux d'une nouvelle fille.

Eh oui, l’Insulaire aux yeux perçants avait pourtant tenté de nous rassurer juste avant la Casa Amor en affirmant que sa porte était plutôt fermée avec Audrey (sauf si quelqu’un allait vers lui, ou si bien sûr lui-même avait un intérêt pour quelqu’un de nouveau). Oui, il a vraiment dit ça comme ça.

Et Will étant Will, aussitôt qu’il a mis les yeux sur Angélie, il avait déjà oublié la pauvre Audrey.

Depuis son entrée dans la villa, la girouette affective a eu tout un parcours. Son intérêt numéro 1 était Bianca, mais tout ceci a changé à la fin du premier épisode. Ensuite il a été «on» avec Amanda, Roxanne, Audrey, et maintenant, Angélie.

Évidemment, les fans de l’île de l’amour ont des opinions fortes sur Will et ses sentiments. Alors que certains trouvent qu’il change trop souvent de blonde, d’autres sont plus de l’avis «vivre et laisser vivre». Même si ça fait de la peine à Audrey. Il faut suivre son coeur pis toute.

«il semble le genre de gars qui saute sur tout ce qui bouge !!!!»

«C’est très ordinaire ce que ce gars dégage et les gestes qu’il pose!! Un beau grand narcissique!! Je ne trouve qu’il n’a aucun respect!»

«cest certain qu'il est dans un jeux de seduction il a le droit mais ouais mais rendue a 5 ... il ne sait pas ce qu'il veut ce jeune homme .»

Mais ils sont plusieurs à souligner le double standard dans la villa (et dans la vie?). Roxanne aussi a eu des intérêts envers plus d’un Insulaire, mais a été jugée beaucoup plus sévèrement que William. Les filles, les gars et même le public lui ont fait passer un mauvais moment.

«S' il était une fille on la jugerait et la traiterait de fille facile, comme dans d' autres post avant mais vu que c' est un homme c' est correct. OUF»

Se pourrait-il que l’on juge différemment les gars et les filles, même en 2022... ?

Ne tombez pas en bas de votre chaise.

Depuis le début de la semaine, quatre nouvelles Insulaires sont venues mettre au défi les couples existants dans la villa. Dans l’épisode de mercredi, c’est au tour des filles de rencontrer de nouveaux célibataires. On verra si elles rendront aux gars la monnaie de leur pièce...

