Le nouveau célibataire de l'île de l'amour est le petit frère d'un candidat de la saison 1

L’île de l’amour devient une histoire de famille.

L’un des nouveaux gars qui arrive mercredi dans l’aventure est le frère d’un ancien participant.

Eh oui, Shady est le frère de Mohab de la première saison de l’île de l’amour.

On a d'ailleurs découvert Shady dans cet épisode de L'Après-soleil avec Mohab.

À voir ici.

Comme son grand frère, Shady s'entraîne énormément et fait du judo de compétition. Mohab a déjà dit de son petit frère qu'ils faisaient tout ensemble, «sauf rentrer aux toilettes».

On ne sait pas si Mohab lui a donné quelques conseils pour son entrée dans la villa, mais on souhaite à Shady de rester plus longtemps que son frangin.

Ne ratez pas la venue de Nuno, Mathieu (les deux autres petits nouveaux) et Shady qui tenteront de « voler » les filles à l’île de l’amour sur TVA+.

