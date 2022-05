Tom Cruise: sa vie intime tourmentée sera exposée dans un documentaire

Réalisé par Régis Brochier, le documentaire Tom Cruise, corps et âme dresse un portrait complet de la vedette de Top Gun. Ce retour sur son incroyable parcours est l’occasion d’évoquer le côté sombre de la star, en exposant ses liens avec la scientologie et sa vie intime tourmentée.

Derrière le visage incroyablement lisse de la vedette à l’éternelle jeunesse se cachent des fêlures bien plus profondes qu’il n’y paraît. En revenant sur l’incroyable ascension de l’interprète de l’agent Ethan Hunt, de la saga Mission: Impossible, le documentaire Tom Cruise, corps et âme ne manque pas d’exposer les failles qui permettent de mieux comprendre l’homme derrière l’icône du cinéma d’action.

Une ascension irrésistible

Dans un premier temps, le documentariste Régis Brochier revient sur l’enfance modeste de l’acteur, un jeune dyslexique qui rêve d’une carrière dans le sport et qui découvre la comédie par accident. Il grandit sans père et suit sa mère célibataire aux quatre coins des États-Unis. Vient ensuite le temps des premiers pas au cinéma. Après une apparition éclair dans Un amour infini, en 1981, Tom Cruise, armé d’un sourire irrésistible, décroche son premier grand rôle dans Risky Business, en 1983.

Trois ans plus tard, Top Gun propulse littéralement l’acteur au sommet de la gloire. Le documentaire souligne à quel point Tom Cruise s’est impliqué dans le film de Tony Scott, qui a fait de lui le héros de toute une nation. Plutôt que de surfer sur ce succès en tournant immédiatement une suite, la star préfère changer de registre pour donner la réplique à des légendes comme Paul Newman (La couleur de l’argent, 1986) et Dustin Hoffman (L’homme de la pluie, 1988).

