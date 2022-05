Will Smith évoque ses traumatismes et son besoin de protéger ses proches en entrevue

Vendredi, Netflix a fait paraître la quatrième saison de My Next Guest Needs No Introduction, une série de grandes entrevues menées par David Letterman.

Dans le nouveau lot d’entrevue, l’animateur chevronné s’entretient avec plusieurs invité.e.s de renom comme Cardi B, Billie Eilish, Ryan Reynold, Julia Louis Dreyfus et Kevin Durant.

Mais celui qui est le plus au cœur de l’actualité est Will Smith.

Au cas où vous l’auriez oublié, lors de la plus récente cérémonie des Oscars, l’acteur et rappeur est monté sur scène pour gifler Chris Rock après que ce dernier ait fait une blague au sujet de son épouse.

L’échange entre Smith et Letterman a été enregistré peu de temps avant la désormais célèbre «claque», mais Will traite quand même de sujets qui semblent avoir un lien direct avec l’attaque de l’humoriste.

Tôt dans l’entrevue, on aborde le sujet de la violence conjugale. Smith affirme que lorsqu’il était enfant, il a vu son père battre sa mère. Ne pas pouvoir intervenir lui a laissé des traumatismes avec lesquels il vit toujours aujourd’hui.

Tout au long de sa vie, il s’est senti comme un lâche et est devenu obsédé par la défense des gens qu’il aime.

Ça en dit long sur l’évènement des Oscars.

Il voit aujourd’hui son père comme une figure importante de sa vie, qui lui a appris la discipline, mais aussi comme un être violent de qui il était terrifié.

Il dit que les seuls temps dans son enfance où il se sentait en sécurité, étaient lorsque tout le monde riait. C’est donc à ce moment qu’il s’est tourné vers l’humour, question que les gens autour de lui se sentent bien.

L’acteur parle aussi d’avoir pris de l’ayahuasca et d’avoir halluciné qu’il perdait sa carrière et son argent. Et à ce moment, il a réalisé qu’il était capable de passer par dessus n’importe quelle épreuve à laquelle il ferait face.

Ça serait intéressant de voir comment il se sent par rapport à ça aujourd’hui.

Au cours de l'entretien de 50 minutes, le Fresh Prince traite de plusieurs sujets, comme comment il est devenu rappeur, son amitié avec DJ Jazzy Jeff, pourquoi il n’aime pas utiliser de mauvais mots (encore une fois, l’entrevue a été effectuée avant l’incident des Oscars), et comment il est devenu acteur.

L’entrevue est disponible dans son intégralité sur Netflix.

