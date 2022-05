Derek ment, Jacob est un serpent: le public est divisé entre les hommes de Bibi

Jacob a un intérêt envers Bianca.

Derek a un intérêt envers Bianca.

Bianca avait un intérêt envers Jacob, mais maintenant, son intérêt est envers Derek. Évidemment, Bibi a aussi encore un intérêt pour Jacob et s’assure de le dire à Jacob. Mais c’est un intérêt moindre.

• À lire aussi: Les fans ont une grande théorie du complot quant au choix de Jacob

Ça se complique.

Pendant la casa amor, Derek s’est lâché lousse et il a peut-être omis quelques-uns de ses écarts de conduite lorsqu’il a résumé son séjour à sa blonde.

Et ça, Jacob le sait. Il était là.

Mais Jacob n’est pas un ange non plus.

Les fans avaient d’ailleurs vu clair dans son jeu. Il a choisi de garder Meghan dans l’aventure dans le but de foutre la merde entre Bibi et Derek et dans l’épisode de lundi soir, il ne l’a pas admis à sa chère Bibi. Même si entre boys, ils appellent carrément Meghan leur «joker».

De son côté, Derek a été bien ébranlé d’apprendre qu’il allait devoir côtoyer la fille qu’il a frenché pendant la casa-amor. Au point où il s’est dit «tanné d’être beau».

Donc là, Derek ment à Bianca. Jacob le sait. Jacob tente de forcer la vérité à l’aide de son joker Meghan.

Que fera Bibi?

Évidemment, le public a des opinions sur les comportements de Derek et Jacob. Et chacun a choisi son clan.

Sondage Team Jacob ou Derek? Jacob Derek Personne Partagez votre résultat sur Facebook

Mardi soir, nous verrons la situation exploser pour Jacob.

#Quiquiestundeuxfacesicitte

Aussi sur le Sac de chips:

s