L’île de l’amour est divisée entre les «menteurs» et les «tricheurs» et le public aussi

Dire que ça brasse cette saison-ci à l’île de l’amour serait un euphémisme.

À moins de deux semaines de la fin, l’émission a été secouée par le plus gros scandale de son histoire. Le public est au courant depuis plus d’une semaine, mais c’est seulement dans les épisodes de lundi et mardi que les Insulaires fautifs ont dû admettre leurs torts à leurs collègues.

Au cas où vous auriez manqué cette croustillante saga, voici les détails:

Après le «procès» des Insulaires fautifs, Kharl est parti. Il reste donc quatre gars dans la villa. Jacob et Mathieu, deux participants au «internet-gate», et William et Derek, qui ont leurs propres (nombreux) problèmes.

La tension est palpable. Derek et Will sont frustrés que Jacob et Mathieu s’en sortent avec à peu près pas de conséquence.

Will a donc décidé d’aller raconter à Bianca que Jacob a utilisé le cellulaire du diable pour entrer en contact avec une ancienne fréquentation...

Bianca a donc convoqué Jacob pour une 817639 «talk» et celui-ci a explosé de colère comme un gars chaud aux chutes de Rawdon.

Il a descendu les marches en courant et en riant comme un psychopathe et est allé demander aux gars «qui était le visage à deux faces icitte».

La réponse était évidemment Will, qui serait sûrement content d’avoir deux faces parce que ça voudrait dire qu’il pourrait frencher deux filles en même temps.

Mathieu s’est rallié derrière Jacob et Derek derrière William.

Évidemment, le ton a monté entre les gars, alors que, une fois de plus, Bianca était au cœur d’une chicane en faisant semblant que rien n’était de sa faute.

Les fans de l’émission sont aussi partagés par rapport à leurs allégeances.

Comme si ce n’était pas assez de drama, mercredi soir, une nouvelle et dernière Insulaire fait son entrée dans la maison. Eh bo boi.

