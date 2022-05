Un prêtre lâche tout à 83 ans pour devenir star du porno

Un homme pieux, qui a consacré une bonne partie de sa vie à la religion, a tout quitté dans la quatre-vingtaine pour débuter une nouvelle carrière dans l’industrie du porno.



En 2017, Norm Self, qui est aujourd’hui âgé de 87 ans, a laissé tombé son rôle de prêtre dans une congrégation de la Caroline du Nord, aux États-Unis, et a opéré un changement professionnel drastique, rapporte le New York Post.

Celui qui a naguère été marié à une femme pendant 28 ans a éventuellement compris qu’il était attiré par les hommes, mais a caché ce secret pendant presque 20 ans.

Capture d'écran / Vimeo



Ce n’est qu’une fois devenu sexagénaire qu’il a effectué sa sortie du placard et qu’il a pleinement assumé sa sexualité, allant même jusqu’à devenir acteur dans des films pour adultes.



Il considère maintenant que le sexe peut aider les gens à se rapprocher de Dieu.

Dans une entrevue accordée à l’émission The Sex Business en 2019, il racontait ainsi ce qui l’a éveillé sexuellement: «Le sexe a toujours été une partie latente de ma vie. Une chose puissante, séduisante et urgente, mais qui n’arrivait jamais réellement à me faire sauter la clôture.»



(à partir de 1:11)



«C’est bizarre. Je ne me suis jamais perçu comme un homme gay vivant dans le placard et espérant en sortir. Je me suis toujours vu comme un être humain ordinaire, un homme, qui avait ces fantasmes et ces attirances excentriques», ajoutait-il.

«Nous allons avoir des relations sexuelles de toute façon, alors pourquoi ne pas en faire une expérience libératrice et unificatrice, au lieu de cacher cela dans l'ombre?», déclarait aussi Self.

Capture d'écran / YouTube



Celui qui peut être vu en train de se faire plaisir à lui-même ainsi qu’à un compagnon dans son premier film assurait également qu’il ne le faisait pas pour l’argent.



Il a joué bénévolement toutes les scènes dans lesquelles il a été impliqué.

Capture d'écran / Vimeo



«Je suis en fait une personne assez timide, donc je ne me montre pas pour être vu. J'ai aimé être nu et participer à des activités sexuelles. Et sachant que le monde entier peut regarder, eh bien hourra! C'est ce que je veux: que les gens soient plus ouverts et francs les uns avec les autres», expliquait au Sun, en 2019, l’ancien pasteur chrétien.

Il espère maintenant que les opinions négatives relatives au sexe soient remplacées par un message disant que les gens ont le droit de profiter de la «joie érotique».

