À 19 ans, il demande la main de sa petite-amie de 76 ans

Un jeune homme à peine majeur fait réagir de nombreux internautes depuis qu’il a publié une vidéo où on le voit demander en mariage sa copine septuagénaire.

Suivi par plus de 220 000 personnes sur TikTok, Giuseppe D’Anna est ce que l’on pourrait appeler un microautodocumentariste.

Cet Italien de 19 ans documente en effet sa vie dans les moindres détails sur la plateforme TikTok, en publiant plusieurs vidéos par jour.



Le moins moindre de ces détails est cependant l’inhabituelle relation qu’il entretient avec une femme de 57 ans son aînée.

Dans une vidéo vue presque 30 millions de fois, on peut le voir à genou devant sa dulcinée, embrassant cette dernière, tout juste après lui avoir fait la grande demande.

Dans le carrousel d’images de la publication accompagnée de la mention «Notre promesse», on peut voir plusieurs photos faisant étalage de l’amour et de la prospérité qui règne au sein du couple.

«Les bons matins que je préfère #Versace», peut-on lire sur une image montrant un lit ostentatoire sur lequel reposent de nombreux sacs identifiés à la luxueuse marque italienne.

«Un diamant est éternel», lit-on ensuite alors que l’on découvre une somptueuse alliance.

«Et que ce n'est que le début d'une longue série», voit-on immédiatement après, alors que l’on commence à se demander si monsieur D’Anna ne préfère pas célébrer sa fastueuse existence que démontrer son amour envers sa vénérable compagne de vie.



Ce n’est qu’après ces trois démonstrations que l’on peut finalement re-apercevoir la future mariée dans toute splendeur.



Et comme dans une vieille annonce de Walmart, la madame a l’air contente.

Dans les commentaires sous la publication, nombreux sont les internautes qui cherchent à expliquer pourquoi un homme de 19 ans voudrait être en relation avec une femme de 76 ans, et vice-versa.



En fait, la plupart n’y croient tout simplement pas.



Plusieurs répondent «Oh non pas un autre», en faisant référence au couple formé par les vedettes de TikTok Queen Cheryl et King Quran, qui ont également une différence d’âge très prononcée.



Une question qui revient toutefois souvent est «Qui est riche entre les deux?».

Certains croient que la dame est fortunée et qu’elle donne de l’argent à son jeune fiancé pour qu’il la couvre de cadeaux.

D’autres croient que l’homme est bien nanti et qu’il se plaît à vivre dans le prestige avec sa promise.



Et...il y a tout simplement un million de théories toutes aussi farfelues les unes que les autres entourant ce couple.

Au Sac de Chips, on n’y croit pas du tout et on est persuadés que c’est un stunt pour attirer l’attention.



Et vous?

