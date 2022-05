L'île de l'amour: Jacob nous donne sa version de «la plus grosse tricherie de l'histoire de l'île de l'amour»

Après Kharl mardi soir, un autre membre du trio responsable de l’internet-gate s’est fait montrer la porte de la villa. Fraîchement sorti de l’aventure en compagnie de Megan, Jacob avait beaucoup d’explications à nous donner.

• À lire aussi: Kharl se confie sur «la plus grosse tricherie de l’histoire de l’île de l’amour» et son éviction

• À lire aussi: L’île de l’amour est divisée entre les «menteurs» et les «tricheurs» et le public aussi

«On savait que ce n’était pas correct et on était prêt à vivre avec les conséquences. Honnêtement, j’ai succombé», avoue Jacob.

Maintenant qu’il est sorti de l’aventure, on peut dire que le principal intéressé a eu sa conséquence (ou presque). Il nous raconte les raisons qui l’ont poussé à participer à «la plus grande tricherie de l’histoire de l’île de l’amour», et nous permet de mieux nous situer dans le temps. Comme Kharl, il n'a pas voulu dévoiler comment le trio s’était rendu compte qu’ils avaient accès à internet.

On commence à trouver ça louche....

«Ma relation avec Bianca venait tout juste de se terminer lorsqu’on a découvert qu’on y avait accès [à internet]. J’étais dans un creux émotionnel et j’ai eu la chance d’écrire à ma famille. Ça fait longtemps que tu es parti, tu ne te sens pas bien et tu peux avoir contact avec ta famille. J’ai profité de l’occasion. Je m'étalerai pas sur le comment de la chose par contre», dit-il.

Parlons-en de cette Bibi. Pour ceux qui ne s’en rappellent pas, il y a eu une grosse prise de bec entre les boys suite aux annonces de l’internet-gate.

Dans un élan d'honnêteté (une première à l’émission) William a brisé le BroCode et est allé raconter à Bianca que Jacob aurait contacté une ex-flamme lorsqu’il en a eu l’occasion. Elle était bien fâchée.

Questionné sur ses contacts en dehors de la villa, Jacob était bien content de pouvoir clarifier les choses.

«Bon on va pouvoir dire la vérité. J’ai vraiment contacté une amie. Ce n’est pas mon ex. J’ai blâmé Will, mais j’ai appris que quelqu’un d’autre l’aurait dit à Bianca. Je ne dirai pas qui, mais c’est une personne très proche de Will et Bibi», dit-il avec un petit sourire en coin.

Pour ce qui est de la twist qui amenait Amélie dans la villa, Jacob assure qu’il n’en savait rien.

«Chacun faisait ce qu’il avait à faire de son côté et moi je m’occupais de mes affaires. On ne s’est pas dit à qui on écrivait», lance-t-il.

Parlons d’honnêteté

On sentait un peu d’animosité dans la villa depuis une semaine. Disons que l’honnêteté de certains commençait à tomber sur les nerfs de d’autres.

«Mon cher ami Derek! Il n’a pas été honnête avec Bianca, ça tout le monde le sait. Il y avait des moments où elle ne faisait même plus dans ses plans. C’était soit Megan ou Alexandra. Je ne voulais pas être porteur de mauvaises nouvelles non plus donc elle verra bien une fois revenue au Québec», expliquent Megan et Jacob en ricanant.

Questions crunchy en rafale:

Votre meilleur french?

Jacob: «Certainement Bianca»

Megan: «Je dirais Shady parce qu'il y avait des sentiments mais avec Mathieu c'était chaud!»

La plus belle personne en maillot?

Jacob: «Honnêtement je dirais Amanda ou Bianca»

Megan: «Shady parce que j'adore ses tatous»

Si tu avais eu une suite intime avec qui y serais-tu allé?

Jacob: «Moi je l'ai déjà eue, mais j'y retournerais avec Bianca»

Megan: «On en avait parlé avec Shady en plus et on disait comme quoi nous aurions eu de la misère à nous retenir»

Pour ceux qui se demandaient si Jacob avait encore des sentiments pour Bianca, on vous confirme que oui!

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s