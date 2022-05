50 Cent ridiculise le tatouage à son effigie d’un de ses fans

Quelques jours après qu’un admirateur eut partagé sur Instagram la photo de son tatouage dorsal à l’effigie de 50 Cent, ce dernier a réagi fort peu positivement.

Tout a commencé le 25 mai dernier quand un certain Show Yoh, qui se décrit lui-même comme un représentant de la ville de New York en Afrique, a diffusé sur Instagram l’image de son plus récent tatouage.

L’oeuvre, qui lui couvre une bonne partie du dos, représente le rappeur de Candy Shop dans la même posture que sur la pochette de son album le plus célèbre, Get Rich Or Die Tryin’.

Or, il y a un petit souci: c’est affreux. Le tatouage semble avoir été réalisé par un élève de quatrième année peu doué en arts plastiques.



Pour celui qui a connu son heure de gloire musicalement parlant au milieu des années 2000, c’en était trop.

N’étant pas disposé à se voir ni à se faire voir sous un jour aussi peu favorable, celui qui est devenu hommes d’affaires (en ayant notamment déjà été actionnaire minoritaire de la firme Energy Brands qui fabrique les breuvages Vitamin Water) a répliqué sur Instagram.



«WTF, qu’est-ce que tu vas faire? J’ai besoin que le meilleur artiste-tatoueur répare ceci. @showyoh237 qui a fait cette merde?», a lancé 50 Cent, visiblement consterné de son apparence sur la peau de son admirateur.



Dans les commentaires, Tony Yayo, un fier soldat du G-Unit (la bande de 50 Cent), s’est moqué de son collègue en inscrivant un double emoji qui pleure de rire.



Show Yoh, lui, n’a pas paru offusqué de voir son idole le ridiculiser de la sorte.

Il a, à son tour, repris la publication de 50 Cent en y ajoutant un message où il s’extasie de voir son modèle, qu’il considère comme un père, lui répondre.

Il affirme qu’il est prêt à faire retoucher son lamentable tatouage.

On le souhaite aux deux principaux belligérants de cette saga.

