Justin, le fils de Louis Morissette et Véronique Cloutier, a présenté son premier numéro d’humour grâce à Rachid Badouri

Justin Morissette semble vouloir suivre les traces de son père dans le merveilleux monde de l’humour québécois.

En effet, le jeune homme de 17 ans a présenté, jeudi dernier, son premier numéro lors d’un spectacle de Rachid Badouri.

Ce dernier se produisait à L’Étoile, dans le quartier 10-30 à Brossard, dans le cadre de sa tournée Les fleurs du tapis qui le conduira aux quatre coins du Québec dans les prochains mois.

Morissette, quant à lui, se disait reconnaissant envers Badouri de lui offrir cette chance dans une story maintenant évaporée.



«Premier numéro d'humour à vie hier soir. Un ÉNORME merci @rachidbadouri pour l'opportunité. Je suis reconnaissant et je connais ma chance», écrivait celui qui, jusqu’à tout récemment, était en couple avec la comédienne Émilie Bierre.



Selon Hollywood PQ, cette relation est toutefois de l’histoire ancienne.

Pour l’instant, il n’est pas clair si Justin Morissette participera à d’autres représentations du spectacle de Rachid Badouri..

On lui souhaite cependant de se trouver un ami jeune et un ami gay avec qui il pourrait former un trio nommé Les Mecs Comiques 2.

