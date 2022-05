Après 37 ans, Kate Bush revient au sommet des palmarès grâce à la série Stranger Things

Sa pièce Running Up That Hill, qu’on entend dans le premier épisode de la plus récente saison de Stranger Things, a connu une soudaine hausse de popularité.



Cette chanson, qui est parue en 1985 sur l’album Hounds of Love de Kate Bush, n’avait jamais atteint une position plus haute que la 30e place du fameux palmarès Billboard.

• À lire aussi: Netflix pourrait surcharger les abonnés qui partagent leurs mots de passe

• À lire aussi: La bande-annonce de la saison 4 de Stranger Things vient d’être dévoilée

Pourtant, depuis quelques jours, son ascension du classement Spotify est fulgurante.



Grâce au personnage de Max (interprétée par Sadie Sink) qui écoute la chanson dans son Walkman pendant le premier épisode de la saison 4 et pour qui elle devient un thème récurrent, des millions de téléspectateurs l’ont découverte ou redécouverte.



Sur Spotify, entre le 26 mai (la veille de la diffusion de la nouvelle saison de Stranger Things) et ce lundi 30 mai, le morceau a vu son nombre d'écoutes augmenter de 8700% globalement et de 9900% aux États-Unis seulement.



En quelques jours à peine, Running Up That Hill (A Deal With God) [son nom complet] s’est hissée au #2 du Top 50 américain et au #4 du Top 200 mondial.

• À lire aussi: Millie Bobby Brown s'ouvre sur l'hypersexualisation qu'elle a vécue durant son adolescence à Hollywood



«C'est incroyable de voir des chansons emblématiques être redécouvertes et devenir des phénomènes mondiaux avec de nouveaux auditeurs», a déclaré Jeremy Erlich, responsable mondial de la musique chez Spotify, à Billboard.

«Running Up That Hill (A Deal With God) est l'un de ces exemples de 'tempête parfaite'. C'est une chanson classique qui a été présentée à un large public et qui a maintenant pris un tout nouveau sens».

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s