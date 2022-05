Bradley Cooper se métamorphose complètement pour son nouveau rôle et est méconnaissable

Le reconnaîtrez-vous? Des nouvelles images circulent présentement présentant un Bradley Cooper absolument méconnaissable dans son plus récent rôle.



Dans le film Maestro, qui devrait atterrir sur Netflix au début de l'année 2023, l'acteur de 47 ans se glisse dans la peau de Leonard Bernstein, un compositeur pianiste à qui on doit, entre autres, la partition de la comédie musicale West Side Story.

Un peu plus tôt lundi, la plateforme américaine a partagé des images prises sur le tournage montrant Bradley dans le rôle. Une photo en particulier fait le tour du web, sur laquelle on peut le voir, méconnaissable avec ses cheveux blancs et ses rides prononcées, alors qu'il interprète un Leonard Bernstein plus âgé.



Dans les autres photos partagées par Netflix, on voit l'acteur nommé neuf fois aux Oscars dans une version plus jeune du pianiste américain, aux côtés de Carey Mulligan, qui interprète sa femme, Felixia Montealegre.



En plus de jouer dans Maestro, Bradley Cooper réalise le long métrage, qui mettra également en vedette Jeremy Strong, Maya Hawke et Matt Bomer.

L'acteur n'est pas étranger aux métamorphoses pour un rôle. On a pu le voir avec les cheveux longs et une barbe fournie dans le plus récent film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, dont l'intrigue se déroule dans les années 1970.

