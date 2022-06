Angélie lâche une bombe: des finalistes de l’île de l’amour auraient des fréquentations à l’extérieur

Encore une BOMBE à l’île de l’amour.

Mercredi soir, William et son ultime flamme, Angélie, se sont fait expulser de la villa par le reste des Insulaires qui eux, filent vers la finale. Mais avant de quitter, celle que tout le monde appelle Angèle a lâché toute une bombe: des candidates finalistes de l’île de l’amour auraient des fréquentations secrètes qui les attendent à leur retour au Québec.

• À lire aussi: «Je me suis sentie comme un pion»: Camille se confie sur la tricherie à l’île de l’amour

• À lire aussi: «William a été baveux et arrogant»: Audrey nous confie les détails de son éviction

Rappelons que quelques heures avant la finale, Angélie a avoué à William qu’elle voyait quelqu’un avant son arrivée à Las Terrenas. La blonde a choisi d’être honnête.

Puis, une fois face à l'élimination de mercredi soir, William et sa blonde ont été questionnés par les autres Insulaires sur cette déclaration d'Angélie.

«J’ai 100% confiance en elle. Si elle s’est ouverte là-dessus, c’est parce qu’elle a des sentiments ici», a débuté William.

Puis, ce fut au tour d'Angélie de parler, et elle a tout lâché: «Contrairement à d’autres candidats ici qui ont eu des relations aussi et qui ont choisi de ne pas en parler, moi j’ai décidé de me prononcer, parce que je ressentais quelque chose de réel pour William. J’ai juste été honnête. Ce n'est pas dans mes valeurs de mentir.»

Angélie refuse toutefois de donner des noms.

En entrevue après son élimination, elle a annoncé qu’elle laisserait les personnes concernées l’annoncer. Mais William confirme que la bombe de sa blonde a dérangé. «Des gars sont venus me voir pour tenter de savoir c'était qui. Angélie sait que certains ont des fréquentations et ont choisi de ne pas en parler avec leur partenaire. Moi aussi j'ai entendu haut et fort que certains avaient des relations mais moi non plus je ne mentionnerai pas de nom.»

Voyez un extrait exclusif de cette entrevue ici:

Sondage D'après-vous, quel candidat ou quelle candidate est déjà en couple en dehors de l'aventure? Amanda Bianca Jade Shady Derek Mathieu Partagez votre résultat sur Facebook

• Une situation qui rappelle celle de Samuel lors de la première saison: L'île de l'amour: Samuel présente finalement sa blonde, qu'il connaissait avant l'aventure

N'oubliez pas, vous avez jusqu'à jeudi 10h pour voter pour le grand gagnant de l'île de l'amour. Votre vote aura un impact direct.

• À lire aussi: Voici comment et quand voter pour le couple gagnant de l’île de l’amour

L'île de l'amour est disponible entièrement sur TVA+.

À voir aussi le Sac de chips:

s

s