Mélanie Couture recrée des célèbres poses de pin-up et devient virale

L’humoriste, autrice et podcasteuse Mélanie Couture a publié mardi de magnifiques photos tirées d’une récente séance avec la photographe Annie Lalonde.

Le projet est inspiré d’illustrations classiques réalisées par l’artiste américain Duan Bryers.

«J’ai toujours rêvé de recréer la pin up Hilda du dessinateur Duan Bryers et Annie a embarquée avec la drive d’un TGV et surtout avec toute sa bienveillance de travailleuse sociale. Photographe et travailleuse sociale, elle désire mettre de l’avant la diversité corporelle et accompagner les personnes qui le désirent vers une plus grande acceptation et confiance en soi.»

L’animatrice du balado Les Fallopes n’a eu que de bons mots pour la photographe qui est aussi travailleuse sociale.

«Que ce soit pour le pure plaisir de faire une session de photo, pour repousser vos limites dans un safe space ou pour un suivit de relation d’aide en estime de soi (qui peut se terminer par une session de photos) Annie est la seule personne que je connaisse qui possède une formation dans les deux domaines.»

Depuis leur publication mardi, les photos ont été partagées plus de 400 fois et ont récolté plus de 6 000 réactions.

