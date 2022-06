Procès Depp-Heard: le jury penche en faveur de Johnny Depp

Après plus de six semaines, le procès opposant Johnny Depp à son ancienne conjointe Amber Heard est terminé.

Après deux jours de délibération, le jury a rendu son verdict et donne raison aux deux participants.

Johnny Depp accusait Mme Heard de diffamation à la suite de la parution d’un article l’accusant de violence conjugale et la poursuivait pour 50 M$ US.

Cette dernière a lancé une contre-poursuite envers l’acteur pour 100 M$ US.

Plus de détails suivront.

