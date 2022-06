Elle commande un bagel bien grillé au Tim Hortons et voici ce qu’elle a reçu

La prochaine fois que vous commandez au service au volant, soyez clair dans vos demandes. On ne sait jamais. Les employés pourraient prendre vos demandes à la lettre.

C’est ce qui est arrivé à cette femme qui voulait se délecter d’un Timatin sur bagel au Tim Hortons.

En passant sa commande, elle a indiqué à l’employé qu’elle voulait que son bagel soit «bien grillé». Disons qu’ils ont suivi ses instructions à la lettre.

Résultat? La cliente a reçu un sandwich tellement grillé qu’on aurait pu croire qu’il avait passé au feu.

On peut pas dire que c’est pas bien grillé.

L’utilisatrice TikTok @Chloe.teamrousse est retournée voir l’employé par la suite qui lui a simplement dit que lorsqu’on demande «bien grillé», c’est ça que ça donne.

On peut comprendre son mécontentement, mais on voudrait aussi rappeler que c’est interdit d’utiliser son cellulaire en voiture et qu’il est conseillé d’avoir au moins une main sur le volant.

La vidéo a amassé plus de 17 000 mentions j’aime et plus de 200 000 visionnements au moment d’écrire ces lignes.

