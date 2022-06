Voici qui est le couple gagnant de l’île de l’amour

Après une saison forte en émotions et pleine de revirements, le public a dit adieu à ses Insulaires préférés jeudi soir.

• À lire aussi: Il y aura un nouveau show pour découvrir la République dominicaine avec les Insulaires et voici ce que l’on sait

• À lire aussi: Angélie lâche une bombe: des finalistes de l’île de l’amour auraient des fréquentations à l’extérieur

En même temps que les élections provinciales ontariennes, la deuxième saison de l’île de l’amour s’est donc terminée.

Ce fut une finale forte en hélicoptères et en poèmes écrits à la main.

Les trois couples finalistes étaient Shady et Jade, Derek et Bianca et Mathieu et Amanda.

Et les gagnants, suite au vote du public, sont: Amanda et Mathieu!

Bravo.

L’important, c’est de participer.

À voir aussi sur le Sac de chips:

s

s