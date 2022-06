Amanda et Mathieu se vident le coeur au sujet d'Angélie

C’est officiel, vous avez couronné Amanda et Mathieu comme grands gagnants de la deuxième saison de l’île de l’amour !

Tout juste quelques jours après leur couronnement, le roi et la reine de Las Terrenas se remettent à peine de leurs émotions.

«On a pas encore réalisé. Tout l’amour qu’on a reçu est incroyable. On est super heureux et on voit que la vie fait bien les choses», lance le couple.

Amanda et Mathieu célèbrent leur victoire, mais rien n’empêche qu’ils en avaient long à dire sur la bombe qu'Angélie a laissé tomber avant son départ de la villa.

«Quand quelqu’un a besoin de ramener quelque chose pour se remonter, je n’y porte pas attention. Ce que pense Angélie honnêtement...», lance Amanda.

«Il y a eu des situations où on lui reprochait quelque chose et à la place d’être ouverte d’esprit, elle nous répondait avec une attaque. Elle n’était même pas défensive, Angélie allait directement avec une attaque personnelle. Je crois que c’est un peu la même chose qui s’est passée à ce moment. Elle était dans le hot seat et a voulu sortir de là», ajoute Mathieu.

Le dernier membre de l’internet-gate

On a enfin eu accès au dernier membre responsable (Kharl, Jacob et Mathieu) de l’internet-gate. Le fier représentant de Laval nous explique comment il a vécu toute cette histoire.

«Honnêtement, ils ont rendu ça beaucoup plus gros que ça l’a vraiment été. On s’est rendu compte que le logiciel qui bloquait internet avait un défaut et on a été mis devant la tentation. On ne le voit pas dans l’émission, mais tout le monde a eu son moment de faiblesse, moi y compris. J’ai pleuré souvent et j’avais besoin de ce réconfort», explique Mathieu.

De son côté, Amanda n’était pas déçue du geste de Mathieu, mais plutôt de ne pas avoir senti que son homme vivait des moments difficiles. Elle ne voit pas ça comme une tricherie.

«Je n’étais pas fâchée contre lui. Je ne vois pas ça comme une tricherie non plus. Ça n’a pas vraiment eu d’impact sur l’aventure. Avoir eu l’opportunité, je crois que j’aurais été tentée aussi. C’était de l'incompréhension face à ses sentiments et j’aurais voulu être là pour lui», lance Amanda.

Sont-ils un couple ou non ?

Le petit gars de Laval et Amanda ne se sont pas lâchés de la saison et le résultat est concluant. Le couple reviendra prochainement au Québec et se prépare à affronter le quotidien ensemble. Ils ressortent doublement gagnants de cette aventure.

«On peut officiellement dire qu’on est un couple. Je n’ai pas fait ma demande pour le show ou quoi que ce soit. On revient [à Laval] ensemble. Laval ou rien», dit Mathieu en faisant deux L avec ses doigts.

Questions crunchy en rafale:

Votre meilleur french, autre que votre partenaire:

Amanda après un peu d’hésitation: «Je ne peux pas dire ça, il n’y en a pas d’autres que Mathieu que j’ai aimé. Je vais dire Roxanne».

Mathieu sans hésitation: «Alexandra»

La plus belle personne en maillot?

Les deux ensembles: «Un, deux, trois.... Kharl! Hands down. Ce gars ne mange même pas de fruits ni de légumes. On a même fait un pari, on lui donnait 10$ par gars pour qu’il mange une fraise. Ça a tout pris».

Si vous aviez eu à avoir une suite intime avec quelqu’un d’autre que votre partenaire, qui aurait été cette personne?

Amanda: «Pour vrai je peux pas répondre à ça voyons. Je ne vois personne d’autre que Mathieu honnêtement. Je vais dire, ma girl Bibi. Girls Time!»

Mathieu en marchant sur des œufs: «Il n’y a pas de bonne réponse à ça... Je vais dire Megan ou Alexandra. C’est les deux autres filles qui m’auraient intéressé si Amanda n’était pas là».

Ne ratez pas l’émission spéciale L’île de l’amour règle ses comptes en diffusion à TVA+ le 9 juin !

