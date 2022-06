Il y avait une file d’attente monstrueuse pour mettre de l’essence dans un Costco

Vous souvenez-vous, dans le temps de la pandémie, quand le prix de l’essence avait baissé à 0,899 $/litre?

C’était le bon vieux temps! Un doux rêve qui s’est évaporé comme une story Instagram au bout de vingt-quatre heures...

• À lire aussi: Arnaud Soly est en beau joual vert contre le prix du gaz dans une nouvelle capsule hilarante



Deux ans plus tard, le pétrole est à son prix le plus élevé de tous les temps, au Québec, et cela bouleverse, pour le meilleur ou pour le pire, les habitudes des automobilistes.

Ainsi, lorsqu’il est possible de payer quelques cents de moins par litre pour faire le plein, certains n’hésitent pas à sacrifier de précieuses minutes de leur vie.



Dans une vidéo intitulée «C'est vendredi soir bebay, allons gazer», publiée sur dans le sous-Reddit r/Québec, on peut voir l’interminable file d’attente s’étant formée aux pompes du Costco du quartier Lebourgneuf, à Québec, ce vendredi.



En tout, environ 35 véhicules attendent à la queue-leu-leu pour profiter de l’essence à 2,069 $/litre.



Selon le CAA, le prix moyen dans la région de la Capitale-nationale pour ce vendredi était de 2,142 $/litre. La Régie de l’énergie du Québec, elle, arrive plutôt à la conclusion qu’il était de 2,155 $/litre dans le secteur de Charlesbourg.

• À lire aussi: 5 cadeaux étonnants et pas plates à acheter dans une station-service

Quoiqu’il en soit, on parle d’une différence d’environ 8 cennes du litre.

Est-ce suffisant pour attendre longtemps pour gazer?

Sondage Auriez-vous fait la file à pour mettre de l’essence à ce Costco? Oui, il n’y pas de petites économies. Non, mon temps est trop précieux. Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s