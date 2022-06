Kim Kardashian serait prête «à manger du caca tous les jours» pour rester jeune

Kim K est prête à tout pour conserver son allure de jouvencelle.



Littéralement, tout.

Même à manger ses propres excréments.



Celle qui fut jadis Madame West, mais est désormais Madame Davidson a en effet fait cette révélation choc au New York Times.



Dans un entretien paru plus tôt cette semaine, la 2e plus vieille des sœurs Kardashian a très exactement déclaré: «Si vous me disiez que je devais littéralement manger du caca tous les jours et que j’aurais l’air plus jeune, je pourrais le faire».



Cette phrase était, de loin, la plus intéressante de cette entrevue qui, honnêtement, avait plutôt l’air d’une plogue pour la nouvelle gamme de produits de soins pour la peau qu’elle lancera bientôt.

Pour ceux que cela intéresse, SKKN by Kim sera bientôt mise sur le marché et comprendra: un nettoyant, un tonique, un exfoliant, un sérum à l'acide hyaluronique, un sérum à la vitamine C, une crème pour le visage, une crème pour les yeux, des gouttes d'huile et une huile de nuit.

Ces neuf produits, qui doivent tous être utilisés les uns avec les autres, se détailleront pour la modique somme de 630 dollars étatsuniens.

C’est pas donné à toutes les bourses, comme on dit...

Et comme on vous le disait, le reste de l’entrevue est vraiment plate.

Mais le premier paragraphe est succulent!

