Théorie du complot: des gens pensent que la reine a été recréée par ordinateur dans une capsule

Samedi, deux des icônes de la culture britannique se sont rencontrées le temps de prendre le thé.

On parle ici de la reine Élisabeth II et de l’ours Paddington.

Dans la capsule créée en honneur des festivités entourant le jubilé platine de Sa Majesté, on peut voir cette dernière assise en tête-à-tête avec le petit ours vedette de la série de livres et de films qui porte son nom.

Évidemment, Paddington ne peut s’empêcher de parler de sandwich à la marmelade et de rayonner de bonheur quand il apprend que la souveraine partage aussi sa passion pour la tartinade sucrée.

Le sketch a touché et diverti beaucoup d’anglais, et plusieurs personnes ont salué Liz ainsi que son sens de l’humour.

Mais évidemment, comme nous sommes en 2022, certains croient qu’il y a anguille sous roche.

De nombreux internautes se sont rendus sur Twitter pour affirmer que, selon eux, la reine n’était pas dans la capsule. Son apparition aurait plutôt été simulée à l’aide d’animation par ordinateur.

Il faut préciser aussi que depuis quelque temps, une théorie circule sur internet voulant que la reine soit morte depuis un moment, ce que le gouvernement aurait décidé de cacher au peuple britannique.

«J’espère que tout le monde réalise que la vidéo de la reine avec Paddington est un montage? L’actrice qu’ils ont utilisée est beaucoup trop jeune, ils auraient dû prendre quelqu'un de plus vieux. C’est amusant, mais pas du tout crédible.»

«Le R.-U. a vraiment réussi à ressusciter la reine avec l’utilisation de vidéos récentes. J’espère que Lucasfilm va venir embaucher la personne responsable.»

«Il y a tellement d’animation par ordinateur dans le clip de la reine avec Paddington et les gens ne le réalisent même pas. Je suis 100% convaincu que la reine est entièrement faite par ordinateur ici. Ses mouvements et paroles n’ont même pas l’air vaguement réels.»

«La reine a pris le thé avec l’ours Paddington. Les effets spéciaux sont incroyables ces jours-ci. Les deux avaient l’air réels.»

Évidemment, comme toutes les théories du complot qui existent, on peut se permettre d’en douter. Mais une chose est certaine... c’est que Paddington est en effet créé par ordinateur.

