Voici le moment IDÉAL pour passer sa tondeuse au Québec

Les jeux sont faits; rien ne va plus!



Le peuple a parlé.

La consultation populaire lancée lundi par le Sac de Chips a eu un succès monstre: ce sont plus de 12 000 personnes (à date!) qui ont répondu à nos très nombreuses questions concernant le moment parfait pour tondre sa pelouse



On n’est pas experts en sondages, mais 12 000 personnes, on est pas mal certains que c’est un échantillon assez représentatif de la population québécoise.

Les conclusions qu’on peut tirer de ce sondage sont donc, à notre humble avis, valables.

Voici donc, sans plus tarder, LE MOMENT IDÉAL POUR PASSER LA TONDEUSE AU QUÉBEC:



Il s’agit du LUNDI AU VENDREDI DE 13H00 À 15H00.



En effet, 98,48% des répondants à notre sondage pensent qu’il est tout à fait acceptable de choisir ce créneau pour faire son gazon.

Bien sûr, une bonne majorité d’entre vous ne peut pas se permettre de tourner en rond sur la pelouse à cette heure-là pour l’excellente raison que vous êtes au travail, du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Dans un tel cas, on a une alternative pour vous:



LE SAMEDI OU LE DIMANCHE DE 10h00 à 12h00.

Parmi tous les choix d’horaires proposés la fin de semaine, c’est le créneau ayant la plus haute acceptabilité sociale, avec 93,45%.

En ce qui concerne les «mauvaises pratiques», évitez ceci si vous ne voulez pas éveiller le courroux du voisinage.



-tondre la pelouse avant 8h du matin la semaine

-tondre la pelouse avant 10h du matin la fin de semaine

-tondre la pelouse après 19h la semaine

-tondre la pelouse après 17h la fin de semaine

Malgré tous ces critères de sélection et tous ces aspects à prendre en compte, vous souhaitez garder une certaine liberté: très peu de gens sont intéressés à ce que les municipalités légifèrent sur les jours/heures pour tondre sa pelouse.



Finalement, dans le domaine des appareils pour tondre la pelouse:

-vous êtes 66% à juger que les tondeuses à essence ne devraient pas être bannies

-vous êtes 77% que les tondeuses manuelles sont «pas pires» quand on a un petit terrain

Et le plus important...



57% des Québécois ont déjà eu une tondeuse Fisher Price qui fait des ballounes.

Fascinant!

