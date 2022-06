Éric Salvail a reçu de la viande

Très discret depuis son acquittement dans un dossier de crimes sexuels, Éric Salvail a fait un surprenant retour sous les projecteurs ce jeudi.

Absent des réseaux sociaux depuis plus de 5 ans, l’ancien animateur vedette est apparu dans une publication Facebook des Aliments Roby, une entreprise qui se spécialise dans les boîtes alimentaires.

«Un gros merci à notre ami Éric. Nous te remercions de ta confiance envers notre entreprise.

De la part de toute l’équipe Les Aliments Roby, bon appétit et bonne saison BBQ», a écrit la compagnie dans sa publication accompagnée d’une photo d’Éric Salvail, tout sourire, tenant une pièce de viande surgelée dans la main.



Étrangement, quand on consulte les commentaires, on ne peut lire que des messages de personnes ravies de revoir Salvail qui, rappelons-le, a été accusé de harcèlement et d’agression sexuelles en 2019, avant d’être acquitté en 2020.



«Bravo pour votre audace. Contente de te revoir Éric», écrit l’une d’entre elles.

«Ça fait du bien de revoir ce visage», s’exclame une autre.

Aucun commentaire se plaignant de la présence de Salvail dans la publication ou faisant mention d’un certain malaise n’est visible, ce qui est bizarre dans le contexte que l’on sait.



Cependant, lorsqu’on clique sur les «Partages» pour avoir une meilleure idée de l’opinion du public face à cette sortie de Salvail, on constate qu’au moins une ou deux personnes semblent se ranger dans le camp du «Je ne suis pas certain que cela soit adéquat».

Et l’une d’entre elles mentionne «Ils suppriment les commentaires négatifs...», en référence au fait que les seules opinions visibles sur la publication d’Aliments Roby soient favorables à Éric Salvail.

Ceci expliquerait donc cela.

Ceci étant dit, personne ne s’attendait à ce que le retour sous les projecteurs d’Éric Salvail se fasse par le truchement d’une publication Facebook d’une entreprise qui livre des boîtes d'aliments.

