Les Insulaires de l’île de l’amour se réunissent ce soir et ça va brasser entre Derek et Bianca alors que Jacob s'en mêle

Si vous pensiez avoir vécu des émotions pendant la saison de l’île de l’amour, vous n’avez rien vu. Tout va se jouer ce soir dans l’épisode spécial «l’île de l’amour règle ses comptes», diffusé dès 21h à TVA+.

• À lire aussi: L'île de l'amour: d'autres insulaires auraient participé au internet-gate

• À lire aussi: Audrey de l’île de l’amour aide sa mère à se trouver un nouveau chum dans 5 gars pour moi

Comme le dit si bien Naadei, «y’en a qui en ont gros sur le cœur».

À quelques heures du règlement de compte entre insulaires, la bande-annonce de cette soirée nous donne déjà l’eau - et le malaise - à la bouche.

Ça va être CRUNCHY!

On peut voir William récolter ce qu’il a semé alors qu'il est confronté à Audrey.

Et dans un extrait plus long diffusé jeudi matin, on voit enfin LE règlement de compte en Derek et Bianca. Disons que Jacob a son mot à dire dans toute cette histoire.

On a hâte de voir Derek patiner un peu.

On rappelle que ce cher Derek s’était mis les pieds dans les plats lors de la Casa Amor. Il avait fricoté avec Alexandra et Megan qui lui avaient beaucoup joué dans la tête. Le principal intéressé avait même hésité à revenir dans les bras de son «coup de foudre», Bibi.

Elle l’a dit, «viens pas me faire ch**er!»

Entouré des trois filles avec qui il a eu des relations, Derek devra expliquer ses actions devant les autres insulaires et le Québec au complet.

N’oubliez pas qu’il y aurait un autre insulaire impliqué dans le scandale de l’internet-gate. On en apprendra plus là-dessus aussi ce soir.

Soyez au rendez-vous dès 21h ce soir à TVA+ pour L’île de l’amour règle ses comptes.

À voir sur le Sac de Chips:

s

s