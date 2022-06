L'île de l'amour: 6 insulaires font un live Instagram et on en apprend plus sur l’honnêteté de certains candidats

On a eu droit à beaucoup de chicane hier lors de L’île de l’amour règle ses comptes!

Réunis pour visionner ce moment historique et sûrement pour se remémorer certains malaises, Mathieu, Amanda, Rubie, Jacob, Bianca, Kharl et Amélie en ont profité pour faire un live Instagram et on a eu droit à plusieurs moments très comiques.

Voici quelques moments croustillants du live des insulaires hier soir.

1- Bianca et Jacob ont reçu la «conséquence» de s’embrasser. Chez nous, une conséquence, c’est désagréable mais bon. Comme quoi l’histoire entre les deux insulaires est loin d’être terminée!

2- Mathieu a léché le pied de Kharl et, à ce qu’il parait, ce dernier sent mauvais.

3- Kharl est le gars qui pétait le plus souvent dans la villa.

4- On a eu des explications sur la bombe qu'Angélie avait laissé tomber avant de partir de la villa sur l'honnêteté de certains candidats.

5- Rubie coucherait avec Jacob, marierait Kharl mais tuerait Mathieu.

6- Kharl a fait une danse à 10$ sur Amélie et c’était très hot.

L’aventure de l’île de l’amour vient tout juste de se terminer en couronnant Mathieu et Amanda comme grands gagnants de la saison 2. Vous pouvez voir et revoir les épisodes ainsi que l’émission spéciale L’île de l’amour règle ses comptes à TVA+.

Source: QC Scoop

