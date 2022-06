Voici la bande-annonce d'Arlette, un film mettant en vedette Maripier Morin

Les images du film Arlette, réalisé par Mariloup Wolfe et mettant en vedette Maripier Morin, ont enfin été dévoilées dans une première bande-annonce, mise en ligne ce vendredi.

Bande-Annonce/ Arlette

Le film a beaucoup fait réagir lorsqu'il a été révélé à l'été 2021 que c'est Maripier Morin qui tiendrait le rôle principal, après les allégations qui ont été portées à son égard. La réalisatrice Mariloup Wolfe s'est défendue en indiquant que l'actrice, animatrice et maintenant maman s'était présentée en audition et que sa performance avait été remarquable. Le travail sur elle-même concordait aussi beaucoup avec le rôle.

Le synopsis d'Arlette:

Approchée par le premier ministre du Québec pour rajeunir l'image de son gouvernement, Arlette Saint-Amour devient, du jour au lendemain, ministre de la Culture. Elle réussit par son look et son audace à créer un véritable buzz autour de la Culture. Téméraire, elle n'hésite pas à affronter le plus puissant d'entre tous: le ministre des Finances. Leurs dossiers sont des batailles à livrer, mais leur confrontation est une véritable guerre sans merci, car en bout de piste, ce film s'articule autour d'un grand thème : le pouvoir de l'image. Arlette nous entraine dans les coulisses de l'Assemblée nationale, là où le loufoque côtoie le sérieux, où la comédie embrasse le drame.

Découvrez la bande-annonce:

Le film, tourné en majorité à Québec, comporte une brochette d'acteurs primés. Maripier Morin, Paul Ahmarani, Gilbert Sicotte, Benoît Brière, David La Haye, Kathleen Fortin, Emmanuel Schwartz, Micheline Lanctôt, Alexandre Nachi, Sandrine Bisson, Claudia Ferri, Pierre Verville, Gaston Lepage et même Lara Fabian y font des apparitions.

Arlette est produit par Valérie d'Auteuil et André Rouleau, et est scénarisé par Marie Vien.

La production prendra l'affiche le 5 août prochain.

